En anlamlı, uzun, kısa, ilkokul, ortaokul, 2, 3, 4, 5, 6 kıtalık 10 Kasım Atatürk şiirleri sizlerle: Atatürk ve 10 Kasım şiirleri burada
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10 Kasım yaklaşırken öğrencilerde de heyecan artmaya başladı. Mustafa Kemal Atatürk'ün 83. ölüm yıldönümü tüm yurtta saygı ve özlemle anılacak. 10 Kasım törenlerinde okunacak güzel şiirleri sizler için bir araya getirdik. İşte en güzel 10 Kasım şiirleri…
En anlamlı, en güzel, uzun, kısa, 2, 3, 4, 5, 6 kıtalık 10 Kasım Atatürk şiirleri araştırılıyor. Bu yıl, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 82. yıl dönümü. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri yaklaşan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne özel en güzel şiirleri ezberlemek istiyor. Kimi öğrenciler bu şiirleri okulunda okuyacak, kimileri ise video çekip öğretmenlerine gönderecek. İşte en anlamlı, en güzel, uzun, kısa, 2, 3, 4, 5, 6 kıtalık 10 Kasım Atatürk şiirleri burada...
ATATÜRK YAZAR
Sordum seni;
Dağına, taşına Türkiye'min,
Herkes kendinden emin,
Yükseldi gür sesler;
Umutlar, sevgiler:
O biziz, O bizleriz.
Hepimiz bir parçayız
Atatürk'ten,
Bütün doğa,
Atatürk'ü anar,
Atatürk'ü şaşar.
Her şeydir O Türkiye'mde.
Göller, ırmaklar, ormanlar.
İmza imza Atatürk yazar.
Kaç Türk var şu dünyada, bir o kadar susuz,
Hepsinin gönlünde sen, bir pınar bulmak gibi,
Ancak senin havanda sağlıklar esenlikler:
Olmaya devlet cihanda Atatürk'ü duymak gibi.
Behçet NECATİGİL
SEN VARSIN ATATÜRK'ÜM HER ŞEYİMİZDE
Bu gün yatağımdan hür kalkıyorsam
Ekmeğim ak suyum berraksa,
Ağaçlar çiçek açıyor
Topraklar ısınabiliyorsa,
Sesim gür çıkıyor
Özgür özgür bakabiliyorsam,
Sen varsın gözbebeklerimde
Sen varsın Atatürk'üm sen varsın.
Yazabiliyorsam gönlümce
Okuyabiliyorsam...
Kazabiliyorsam toprağımı
Gün ışığında çapa kürek elde,
Çalışabiliyorsam gece gündüz
Ekip biçebiliyorsam dileğimce,
Sen varsın yüreğimde
Sen varsın Atatürk'üm sen varsın.
M. Esat TOZKOPARAN
MUSTAFA KEMAL'IN GÖK YAZILARI
Ben Mustafa Kemal, elimde tebeşir, Kocaman,
Mavicek bebelerin, ak kızların,
Taş ninelerin, çatal dedelerin gözleri, kocaman,
Bir 10 Kasım gecesi
Yazıyorum ateşten çağrımı karşınıza:
-Ey Türk gençliği...
Ben Mustafa Kemal, doyamadım haykırmaya,
Şimdi destan ellerimle yazıyorum,
Yeşiline suyun,
Kuşun,
Yelin,
Yaprağın:
"Ne Mutlu Türküm Diyene."
Ben Mustafa Kemal, önümde kırk bin köy,
Kırk bin ovaya karşı bir tek dağ gibiyim
Bayraklarım değerken evren bayraklarına şimdi,
Elimde tebeşir
Yazıyorum kara gecenin üstüne
Yazıyorum armağanımı:
"Övün, Çalış, Güven."
Fazıl Hüsnü DAĞLARCA
BUGÜN 10 KASIM
Bugün 10 Kasım günlerden Perşembe,
Bir hüzün, durgunluk var milletimin üzerinde,
Ellerde çiçekler, yediden yetmişe,
Yürüyoruz ağırdan, sessizce Anıtkabir'e.
Bugün 10 Kasım günlerden Perşembe,
Ata'm artık gönüllerin en güzel yerinde,
Ellerde bayraklar giderken Anıtkabir'e,
Selam olsun önder Gazi Mustafa Kemal'e.
ATATÜRK'Ü YİTİRMEDİK
Yıllar üst üste katlandıkça
Acımasız uzadıkça
Çelik mavisi gözlerinde
Her geçen gün
Işığını çoğalttıkça
Güzel vatanımızı
Kurtardığın anıldıkça
Seni yitirmedik ki
Dün olduğu gibi
Bugün de aramızdasın her an
Buna inan Ata'm
Yüzyıllar da geçse aradan
Sen her zaman anılan
Kutsal bir kahramansın.
Süleyman Apaydın