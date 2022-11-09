En anlamlı, uzun, kısa, ilkokul, ortaokul, 2, 3, 4, 5, 6 kıtalık 10 Kasım Atatürk şiirleri sizlerle: Atatürk ve 10 Kasım şiirleri burada

10 Kasım yaklaşırken öğrencilerde de heyecan artmaya başladı. Mustafa Kemal Atatürk'ün 83. ölüm yıldönümü tüm yurtta saygı ve özlemle anılacak. 10 Kasım törenlerinde okunacak güzel şiirleri sizler için bir araya getirdik. İşte en güzel 10 Kasım şiirleri…

En anlamlı, en güzel, uzun, kısa, 2, 3, 4, 5, 6 kıtalık 10 Kasım Atatürk şiirleri araştırılıyor. Bu yıl, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 82. yıl dönümü. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri yaklaşan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne özel en güzel şiirleri ezberlemek istiyor. Kimi öğrenciler bu şiirleri okulunda okuyacak, kimileri ise video çekip öğretmenlerine gönderecek. İşte en anlamlı, en güzel, uzun, kısa, 2, 3, 4, 5, 6 kıtalık 10 Kasım Atatürk şiirleri burada...

ATATÜRK YAZAR

Sordum seni;

Dağına, taşına Türkiye'min,

Herkes kendinden emin,

Yükseldi gür sesler;

Umutlar, sevgiler:

O biziz, O bizleriz.

Hepimiz bir parçayız

Atatürk'ten,

Bütün doğa,

Atatürk'ü anar,

Atatürk'ü şaşar.

Her şeydir O Türkiye'mde.

Göller, ırmaklar, ormanlar.

İmza imza Atatürk yazar.

Kaç Türk var şu dünyada, bir o kadar susuz,

Hepsinin gönlünde sen, bir pınar bulmak gibi,

Ancak senin havanda sağlıklar esenlikler:

Olmaya devlet cihanda Atatürk'ü duymak gibi.

Behçet NECATİGİL

SEN VARSIN ATATÜRK'ÜM HER ŞEYİMİZDE

Bu gün yatağımdan hür kalkıyorsam

Ekmeğim ak suyum berraksa,

Ağaçlar çiçek açıyor

Topraklar ısınabiliyorsa,

Sesim gür çıkıyor

Özgür özgür bakabiliyorsam,

Sen varsın gözbebeklerimde

Sen varsın Atatürk'üm sen varsın.

Yazabiliyorsam gönlümce

Okuyabiliyorsam...

Kazabiliyorsam toprağımı

Gün ışığında çapa kürek elde,

Çalışabiliyorsam gece gündüz

Ekip biçebiliyorsam dileğimce,

Sen varsın yüreğimde

Sen varsın Atatürk'üm sen varsın.

M. Esat TOZKOPARAN

MUSTAFA KEMAL'IN GÖK YAZILARI

Ben Mustafa Kemal, elimde tebeşir, Kocaman,

Mavicek bebelerin, ak kızların,

Taş ninelerin, çatal dedelerin gözleri, kocaman,

Bir 10 Kasım gecesi

Yazıyorum ateşten çağrımı karşınıza:

-Ey Türk gençliği...

Ben Mustafa Kemal, doyamadım haykırmaya,

Şimdi destan ellerimle yazıyorum,

Yeşiline suyun,

Kuşun,

Yelin,

Yaprağın:

"Ne Mutlu Türküm Diyene."

Ben Mustafa Kemal, önümde kırk bin köy,

Kırk bin ovaya karşı bir tek dağ gibiyim

Bayraklarım değerken evren bayraklarına şimdi,

Elimde tebeşir

Yazıyorum kara gecenin üstüne

Yazıyorum armağanımı:

"Övün, Çalış, Güven."

Fazıl Hüsnü DAĞLARCA

BUGÜN 10 KASIM

Bugün 10 Kasım günlerden Perşembe,

Bir hüzün, durgunluk var milletimin üzerinde,

Ellerde çiçekler, yediden yetmişe,

Yürüyoruz ağırdan, sessizce Anıtkabir'e.

Bugün 10 Kasım günlerden Perşembe,

Ata'm artık gönüllerin en güzel yerinde,

Ellerde bayraklar giderken Anıtkabir'e,

Selam olsun önder Gazi Mustafa Kemal'e.

ATATÜRK'Ü YİTİRMEDİK

Yıllar üst üste katlandıkça

Acımasız uzadıkça

Çelik mavisi gözlerinde

Her geçen gün

Işığını çoğalttıkça

Güzel vatanımızı

Kurtardığın anıldıkça

Seni yitirmedik ki

Dün olduğu gibi

Bugün de aramızdasın her an

Buna inan Ata'm

Yüzyıllar da geçse aradan

Sen her zaman anılan

Kutsal bir kahramansın.

Süleyman Apaydın