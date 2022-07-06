En anlamlı Kurban Bayramı mesajları: En güzel, farklı, resimli, kısa Kurban Bayramı mesajları

Eş, dost, akraba ve sevdiklerinize gönderebileceğiniz güzel, farklı, resimli Kurban Bayramı mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz. İşte sizler için derlediğimiz SMS olarak gönderebileceğiniz, Facebook, Twitter, sosyal medyada paylaşabileceğiniz en güzel, anlamlı, kısa bayram mesajları haberimizde yer alıyor.

EN ANLAMLI VE GÜZEL KURBAN BAYRAMI MESAJLARI!

"Biz her ümmete kurban kesmeyi meşru kıldık ki kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine Allah'ın adını ansınlar..." (Hacc, 22/34) Bayramınız mübarek olsun, hayırlı bayramlar.

Bugün ilk işimiz, (bayram) namazı kılmak, sonra dönüp kurban kesmektir. Kim böyle yaparsa sünnetimize uymuş olur. (Buhari, İdeyn, 3) Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Bayramlar o kadar büyülüdür ki, gelişi bütün bir yıl beklenir ve gidişindeki keder de ancak böyle bir ikinci geliş ümidiyle hafifler; tasa iken sevinç olur, hüzün iken beklenen bir neşeye dönüşür. Kurban Bayramı'nızın da böyle bir neşeyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince boğup evinize bereket getirmesi dileğimizle. İyi bayramlar.

Kurban Bayramı'nın başta İslam alemi olmak üzere tüm dünyaya sevgi, barış, dostluk ve kardeşlik getirmesini diliyorum. İyi bayramlar...

Bizleri birbirimize yakınlaştıran, aynı duygularda buluşturan, umut, birlik ve dirliği sağlayan Kurban Bayramı kutlu olsun.

Allah'ın nuruyla ümmetini selamlayan peygamberin (sav) şefaati hürmetine Kurban Bayramınızı kutlarım.

En delice esen seher yeli, en güneşli günler, en parlak gecedir bayramlar. Yüreklerde bir esinti ve barış paylaşımına en sıcak "merhabadır" bayramlar. Kurban Bayramınız kutlu, her şey gönlünüzce olsun.

Heyecan ve özlemle beklenen kutsal Kurban Bayramı geldi, hoş geldi. Bu mübarek bayram size, ailenize ve ulusumuza sağlık, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirsin. Hayırlı bayramlar dileğiyle.