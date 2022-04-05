Oruç ile nefsimize ve bedenimize sabrı öğretmeye çalışıyoruz. Ramazanın denk geldiği zamana göre de son yıllarda oldukça uzun sürelerde oruçlar tuttuk. Bu yüzden bazı durumlarda olan ve mazeretleri olan vatandaşlar oruç tutmamakta. Biz de bu haberimizde hamile ya da emziren kadınların en çok araştırdığı konulardan birine cevap vereceğiz. İşte, Emziren anneler oruç tutabilir mi? Kadınlar gebelik dönemlerinde oruç tutabilirler mi? sorularının cevapları.

KADINLAR GEBELİK DÖNEMİNDE ORUÇ TUTABİLİRLER Mİ?

Ramazan orucunu tutmamak için geçerli mazeretlerden biri de gebelik veya çocuk emzirmektir. Gebe veya emzikli olan kadınlar, kendilerine yahut çocuklarına bir zarar gelmesinden korkmaları hâlinde oruç tutmayabilirler. Bunlar bir yönüyle hasta hükmünde oldukları gibi, onlara bu ruhsatı tanıyan hadisler de bulunmaktadır (Nesâî, Sıyâm, 51, 62; İbn Mâce, Sıyâm, 12).

Kendisi dayanabilecek ve çocuk da etkilenmeyecek ise gebe ve çocuk emziren kadın oruç tutabilir. Bu konuda alanında uzman bir hekime danışılması uygun olur. Hamilelik ve çocuk emzirme gibi meşru sebeplerle oruç tutamayan kadınlar, tutamadıkları bu oruçlarını şartların elverişli olduğu başka zamanlarda kaza ederler (Merğînânî, el-Hidâye, II, 269).

Kaynak: Diyanet İşleri Yüksek Kurulu

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