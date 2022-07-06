Vatandaşlarımız emtia nedir, emtia pazarı nasıl kurulur? araştırıyor. Emtia, ticarete konu olan malların tümüne verilen isimdir. Bu malların alım-satımının gerçekleştirildiği piyasaya Emtia Borsası denir. Peki, Emtia nedir, ne demek? Emtia pazarı nedir, nasıl kurulur? İşte detaylar haberimizde...

EMTİA NEDİR?

Emtia, ticarete konu olan altın, gümüş, petrol, doğal gaz, bakır, pamuk, mısır, buğday, şeker, kahve gibi malların tümüne verilen addır. Bu malların alım-satımının gerçekleştirildiği piyasaya Emtia Borsası denir ve Türkiye'de 133 adet Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne bağlı emtia borsası bulunmaktadır. Emtia fiyatlarını etkileyen faktörler arasında mevsimsel değişiklikler, doğal afetler, ekonomik faaliyetler, arz-talep gibi unsurlar sayılabilir. Emtia yatırımı yapmak isteyen yatırımcıların bu unsurların etkilerini takip etmeleri doğru yatırım yapmalarına katkıda bulunacaktır. Emtia ürünleri genellikle vadeli piyasalarda işlem görse de bazı ürünlerin spot piyasası da mevcuttur. Örneğin; CBOT (Şikago Ticaret Borsası) dünyada emtiaların vadeli olarak el değiştirdiği, vade sonunda nakit veya fiziki uzlaşı sağlayan en büyük emtia borsasıdır. Vadeli piyasalarda yapılan emtia işlemleri spekülatif ve hedging amaçlı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Hedging amaçlı emtia ticareti yapan kişiler genelde üretici ve bu ürünleri sanayide kullanan firmalardır. Spekülatif amaçlı emtia ticareti gerçekleştirenler ise yatırımcılardır.

EMTİA FİYATLARI NASIL BELİRLENİR?

Emtia piyasalarının ekonomiye etkisi geçmişte olduğu gibi günümüzde de önemini korumaktadır. Emtia piyasalarındaki güncel fiyatlar belli bir kurum ya da kişi tarafından belirlenmez. Fiyatlar; ekonomi, siyaset ve politikada gerçekleşen olaylar, doğal afetler, hava koşulları gibi faktörlere bağlı olarak değişim göstermektedir. Kısaca arz-talep dengesinin fiyatları oluşturduğunu söyleyebiliriz. Buna bağlı olarak emtia yatırımı yapmak isteyen yatırımcıların bu olayları ve etkilerini takip etmeleri doğru yatırım yapmalarına yardımcı olacaktır.

EMTİA PAZARI NEDİR, NASIL KURULUR?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tarafından yapılan açıklamada, "Bugün (09.06.2022) Hazine ve Maliye Bakanlığı resmi hesabından yayınlanan basın açıklamasında yer alan adımlar kapsamında; Borsa İstanbul nezdinde "Emtia Pazarı" kurulmuş olup, altın sertifikası ihracına ilişkin çalışmalara başlanmıştır."

Konuya ilişkin olarak yayınlanan bilgi notunda şöyle denildi:

"BIST bünyesinde kurulan Emtia Borsası ile emtia yatırımı yapmak için yurt dışına gitmek zorunda kalan yatırımcının, işlemlerini yurt içinde yapabilmesi sağlanmış olacaktır. Bu pazar sayesinde yurt içinde ihracı yapılmış altın sertifikaları alınabileceği gibi demir, çelik, gümüş, bakır vb emtialarının ihracı halinde işlem görmesi için altyapı oluşturulmuştur.

Yurtdışı borsalarda halka arz için başvuran şirketler bu işlem için SPK ya ihraç ücreti ödemek zorunda idiler. Alınan karar ile bu şirketler bahsi geçen ücreti ödeme yükümlülüğünden kurtularak, şirketlerini büyütmek için yurt dışında elde ettikleri halka arz kaynaklarını şirketlerine aktarmada kolaylık yaşayacaklardır.

SPK'nın almış olduğu diğer bir kararla, yurt içinde halka arz olacak şirketler, yabancı yatırımcıdan kaynak sağlarlarsa, sağladıkları kaynak büyüklüğüne göre SPK ya ödeyecekleri kayıt ücretinde %90'a varan indirim sağlayacaklardır. Sağlanan bu kaynakla şirketler yurt dışı roadshow ve benzeri tanıtım faaliyetlerini finanse edebileceklerdir.

Kararda yer alan başka bir unsur ile, şirketlerin SPK hükümlerine göre, yurt dışından sağlayacakları kaynaklar için çıkarmış oldukları borçlanma senetleri ve benzer sermaye piyasası araçları için SPK'ya ödenen ücretlerinde yarı yarıya indirim sağlanmıştır.