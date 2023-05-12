Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı'nın hayatı, biyografisi ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Emrullah Turanlı kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında? Emrullah Turanlı ile ilgili detaylar haberimizde...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Emrullah Turanlı geliyor. Peki, Emrullah Turanlı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Emrullah Turanlı'nın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

EMRULLAH TURANLI KİMDİR?

Emrullah Turanlı Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı'dır.

Doğduğu Rize'nin İkizdere Köyü'nden çıkarak 1977 yılında İstanbul'a geldi. Güvendiği bir büyüğünün yanında Tahtakale'de ticaret yapmaya başladı. Daha sonra kendi dükkanını açtı ve pazarlama yapmak için Anadolu'ya çıkarak 1 milyon Mark'lık sipariş topladı. 1983'te inşaatçı bir iş adamının projesine ortak olarak inşaat sektörüne girdi.

1985 yılında Taşyapı İnşaat'ı kurarak bugün milyar dolarlık proje gücüne sahip şirketinin temellerini attı. Taşyapı, 1986 yılına kadar 3 yıl içinde 36 şantiyesi olan güçlü bir yapıya ulaştı.

1983-87 yılları arasında Türkiye'nin inşaatta altın çağını yaşadığı dönemde Taşyapı da büyüdü. 90'lı yıllarda yaşanan ekonomik kriz dönemlerinde işin devamlılığını sağlamak amacıyla devlet ihalelerine girdi. Şirket bu sayede o dönemde 150 milyon dolarlık makine parkı kurdu.

2005 yılında inşaat sektörünün yeniden güçlü bir döneme girmesiyle Maslak'ta "Mashattan" projesiyle büyük ilgi topladı. 3 bin 184 konutluk projede daha sonra yapılan çoğu lüks konut projesine de ışık tuttu.

Emrullah Turanlı Rize'de yaptıracağı lisenin temel atma törenine katılan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile okulun tamamlanma süresiyle ilgili iddiaya girdi. Turanlı okulu söz verdiği tarihte bitirip teslim ederken, daha sonra Kadir Topbaş'a verdiği sözü tutarak Ümraniye'de bir ilköğretim okulu yaptı. Bu okulun yapımını da 70 günde tamamlayarak bir rekor kırdı.

Bir çok yardım projesine imza atan Emrullah Turanlı, bir çocuk esirgeme kurumu, üç ilköğretim okulu ve bir lisenin yanı sıra şehit aileleri için konut projesi de yaptı.

Taşyapı son 10 yıllık periyotta izlediği strateji ve geliştirdiği projeler ile yaklaşık 7.000 lüks konutluk portföy yarattı. Bu tarihe kadar 1 milyon metrekarenin üzerinde inşaatı tamamlayarak zamanında sahiplerine teslim eden Taşyapı'nın, turizm ve enerji sektöründe de yatırımları bulunuyor.