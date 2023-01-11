Emrullah Sürmeli öldü mü, yaşıyor mu soruları son dönemlerde oyuncunun hayranları tarafından merakla soruluyor. Sıfır 1, Sokağın Çocukları, Kıyma 1 ve Kıyma 2 dizilerinde başrol karakterler arasında yer alan Sürmeli'nin öldüğü iddiaları sosyal medyada gündem oldu. Peki, Emrullah Sürmeli ne zaman öldü, öldü mü? Emrullah Sürmeli kimdir, kaç yaşında? Emrullah Sürmeli nereli,? Emrullah Sürmeli hayatı ve biyografisi nedir?

Emrullah Sürmeli, Sıfır 1, Kıyma ve Sokağın Çocukları dizilerinin başrol oyuncularından biridir. Sürmeli'nin öldüğüne yönelik iddiaları ise sosyal medyada anında yayıldı. Peki, Emrullah Sürmeli ne zaman öldü, öldü mü? Emrullah Sürmeli kimdir, kaç yaşında? Emrullah Sürmeli nereli,? Emrullah Sürmelihayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

EMRULLAH SÜRMELİ NE ZAMAN ÖLDÜ, ÖLDÜ MÜ?

Emrullah Sürmeli öldü mü, yaşıyor mu soruları son dönemlerde oyuncunun hayranları tarafından merakla soruluyor.

Sıfır 1, Sokağın Çocukları, Kıyma 1 ve Kıyma 2 dizilerinde başrol karakterler arasında yer alan Sürmeli'nin öldüğü iddiaları sosyal medyada gündem oldu.

Ancak Sürmeli'nin gerçekten ölüp ölmediği ise henüz bilinmiyor. En son ekim ayında vizyona giren Kıyma 2 dizisinde yer alan Sürmeli'nin sosyal medya hesaplarındaki son paylaşımları da ekim ayına dayanıyor.

Aslında Emrullah Sürmeli'nin öldüğüne dair asılsız haberlerin kaynağı 3 yıl öncesine dayanıyor.

2020 yılından itibaren bazı TikTok ve Youtube hesapları üzerinden, "Emrullah Sürmeli öldü", "Emrullah Sürmeli trafik kazasında öldü" şeklinde fake içerikler paylaştığı görülüyor.

Söylentilerin kaynağının ve dedikoduların asıl kaynağının bu hesaplar olduğu tahmin ediliyor.

Ekim ayından bu yana sosyal medya hesaplarını kullanmayan Sürmeli'nin nerede ve ne yaptığı merak ediliyor.

EMRULLAH SÜRMELİ KİMDİR, NERELİDİR?

Sinema ve dizi oyuncusu. 2000 yılında Adana'nın Karaisalı ilçesinde doğdu. Karaisalı Lisesi mezunudur. Babası Adana'da bir restoran işletiyor. Emrullah da zaman zaman burada garsonluk yapıyor.

Rol aldığı ilk dizi Sıfır Bir oldu. Bu dizi sayesinde ünlü olan oyuncu. Sıfır Bir dizisinin devamı sayılan Sokağın Çocukları dizisinde de rol aldı.2020'de Sıfır Bir'in sinema filmi versiyonunda da oynadı.

Sinema ve dizi oyuncusu Emrullah Sürmeli'nin Instagram hesabı 'emrullahsurmelii'dir ve 511 bin takipçisi bulunmaktadır.

EMRULLAH SÜRMELİ FİLM VE DİZİLERİ

Sıfır Bir (Emrullah, Sinema Filmi 2020)

Sokağın Çocukları (Sedat, TV Dizisi 2020)

Sıfır Bir (Kararlı Çocuk, TV Dizisi 2018-2019)