Beşiktaş. Emrecan Uzunhan'ın transferi konusunda kendisi ve kulübü İstanbulspor ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Emrecan Uzunhan kimdir? Emrecan Uzunhan kaç yaşında, mevkisi ne? İşte detaylar...

EMRECAN UZUNHAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 26 Şubat 2001

21yaşında

Boy: 1,88 m

Emrecan Uzunhan (d. 26 Şubat 2001, İstanbul, Türkiye), Türk profesyonel futbolcudur. Stoper pozisyonunda oynamaktadır ve Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş forması giymektedir.