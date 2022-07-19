Emrecan Uzunhan kimdir? Emrecan Uzunhan kaç yaşında, mevkisi ne? - Haberler

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Emrecan Uzunhan kimdir? Emrecan Uzunhan kaç yaşında, mevkisi ne?

Haberler.com - Gündem
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Emrecan Uzunhan kimdir? Emrecan Uzunhan kaç yaşında, mevkisi ne?

Beşiktaş uzun süredir istediği yerli stoper konusunda mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar İstanbulspor'dan Emrecan Uzunhan ile görüşmelerin başladığın açıkladı. Peki, Emrecan Uzunhan kimdir? Emrecan Uzunhan kaç yaşında, mevkisi ne?

Beşiktaş. Emrecan Uzunhan'ın transferi konusunda kendisi ve kulübü İstanbulspor ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Emrecan Uzunhan kimdir? Emrecan Uzunhan kaç yaşında, mevkisi ne? İşte detaylar...

EMRECAN UZUNHAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 26 Şubat 2001

21yaşında

Boy: 1,88 m

Emrecan Uzunhan (d. 26 Şubat 2001, İstanbul, Türkiye), Türk profesyonel futbolcudur. Stoper pozisyonunda oynamaktadır ve Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş forması giymektedir.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Emrecan Uzunhan Gündem Spor Haberler

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