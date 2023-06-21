Galatasaray'da transfer gündemi yoğunluğu yaşanıyor. Pek çok isimle adı anılan Galatasaray son olarak Emrecan Bulut ile gündem oldu. Peki, Emrecan Bulut kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Emrecan Bulut Galatasaray'a gelecek mi?

Emrecan Bulut kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında ve Emrecan Bulut Galatasaray'a gelecek mi gibi konular son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Peki, Emrecan Bulut kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Emrecan Bulut Galatasaray'a gelecek mi?

EMRECAN BULUT KİMDİR, MEVKİSİ NE, KAÇ YAŞINDA?

Doğum tarihi/Yaş: 26 Kas 2002 (20)

Doğum yeri: Türkiye Ardahan

Boy: 1,85 m

Mevki: Sol Kanat

Takımı: Somaspor

Emrecan Bulut, 2015 yılında Yunus Emre Belediyespor'da amatör olarak futbola başladı. Somaspor'daki ilk yılında ligde 15 gole imza attı.

Sezonu biri kupa olmak üzere toplam 16 golle tamamlayan 20 yaşındaki Emrecan Bulut, Somaspor'un profosyonel futbol tarihinde en çok gol atan oyuncu oldu.



EMRECAN BULUT GALATASARAY'A GELECEK Mİ?

Yağız Sabuncuoğlu, yaptığı açıklamada; "Galatasaray ve Beşiktaş, Somaspor forması giyen Emrecan Bulut için resmi temaslara başladı." ifadelerini kullandı.