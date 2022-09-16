Burak Deniz'in dün gece gittiği bir otelde taşkınlık çıkartarak Nilperi Şahinkaya ve sevgilisiyle tartıştığı iddia edildi. Bunun üzerine Nilperi Şahinkaya'nın sevgilisi merak konusu oldu. Peki, Nilperi Şahinkaya sevgilisi kim? Emre Yusufi kimdir? İşte detaylar...

Şahmaran dizisinin çekimleri için Adana'da bulunan Burak Deniz'in dün gece gittiği bir otelde taşkınlık çıkartarak Nilperi Şahinkaya ve sevgilisiyle tartıştığı iddia edildi. "Nilperi Şahinkaya sevgilisi kim?" sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, Nilperi Şahinkaya sevgilisi kim? Emre Yusufi kimdir?Detaylar haberimizde...

NİLPERİ ŞAHİNKAYA SEVGİLİSİ KİM?

Nilperi Şahinkaya'nın sevgilisi heykeltıraş ve reklam ajansı sahibi Emre Yusufi'dir. 1981 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Heykeltıraş ve sanat yönetmeni olarak tanınan Emre Yusufi, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı mezunudur. Üniversiteden önce Floransa'da Accademia Italiana U¨niversite'si sanat eğitimi almış ve Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde yüksek lisans yapmıştır. Lemonade Reklam Ajansı'nın kurucu ortağıdır. Reklamcılık kariyeri devam ederken aynı zamanda sanat işiyle de uğraşmaktadır. Nilperi Şahinkaya ile uzun süredir birliktelik yaşamaktadır.