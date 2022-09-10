Mehmet Şefin oğlu Emre Yalçınkaya son dönemlerde sık sık magazin dünyasında gündem oluyor. Peki, Emre Yalçınkaya kimdir? Mehmet Şef'in oğlu Emre Yalçınkaya kaç yaşında, nereli? Emre Yalçınkaya hayatı ve biyografisi nedir?

2020 yılının Haziran ayında Mehmet Yalçınkaya önderliğinde kurulan MYK Gastro Arena işletmesinde babasıyla birlikte yer alan Emre, burada genç yetenekleri başarılı şefler ile buluşturup bazı 'workshop' eğitimleri veren kurumun müdürlüğünü yapıyor. Peki, Emre Yalçınkaya kimdir? Mehmet Şef'in oğlu Emre Yalçınkaya kaç yaşında, nereli? Emre Yalçınkaya hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

EMRE YALÇINKAYA KİMDİR?

27 yaşında olan Emre Yalçınkaya 25 Ekim 1995 tarihinde dünyaya geldi.

Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nde eğitim alan Emre, sonrasında babasının izinden gitmeye karar verdi.

Ayrıca arkadaş çevresinde dakikliği ve rahat tavırlarıyla biliniyor.

2020 yılının Haziran ayında Mehmet Yalçınkaya önderliğinde kurulan MYK Gastro Arena işletmesinde babasıyla birlikte yer alan Emre, burada genç yetenekleri başarılı şefler ile buluşturup bazı 'workshop' eğitimleri veren kurumun müdürlüğünü yapıyor.