AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Emre Ustaosmanoğlu'nun hayatı, biyografisi ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Emre Ustaosmanoğlu kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi, hangi partinin milletvekili adayı? Emre Ustaosmanoğlu ile ilgili detaylar haberimizde...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Emre Ustaosmanoğlu geliyor. Peki, Emre Ustaosmanoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi partili? Emre Ustaosmanoğlu'nun hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

EMRE USTAOSMANOĞLU KİMDİR?

Emre Ustaosmanoğlu, AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı'dır. 1985 yılında Eyüp'te doğan Emre Ustaosmanoğlu aslen Trabzon / Of nüfusuna kayıtlıdır. 2001 yılında Eyüp İmam-Hatip lisesini bitirdi.

Ardından Anadolu Üniversitesi işletme bölümününden mezun oldu. Öğrencilik yıllarından itibaren Milli Görüş teşkilatlarında çeşitli görevlerde bulunmuştur. Reklam & Organizasyon alanında faaliyette göstermektedir. Emre Ustaosmanoğlu evli ve 2 çocuk babasıdır.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Emre Ustaosmanoğlu'nun Twitter'da 2300 takipçisi bulunmaktadır.