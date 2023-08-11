Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre AFAD Başkanlığı'na Okay Memiş, SGK Başkanlığı'na Raci Kaya, İŞKUR Genel Müdürlüğü'ne Samet Güneş atandı. Yapılan atamalar arasında Emre Tayanç ismi de merak edildi. Peki, Emre Tayanç kimdir? Emre Tayanç hayatı ve biyografisi!

Emre Tayanç kimdir? Sorusu, yapılan atamalar ile birlikte merak edildi ve internet üzerinde araştırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yeni atama kararları yayımlandı. Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara Afad, SGK ve İŞKUR olmak üzere birçok kurumun başındaki isim değişti. Yeni kararlara göre, AFAD Başkanlığı'na Okay Memiş, SGK Başkanlığı'na Raci Kaya, İŞKUR Genel Müdürlüğü'ne Samet Güneş atandı. Peki, Emre Tayanç kimdir? Emre Tayanç hayatı ve biyografisi!

EMRE TAYANÇ KİMDİR?

Askeri eğitimine İzmir Maltepe Askeri Lisesinde başlayan Tayanç, 1992 yılında Piyade Teğmen olarak Kara Harp Okulu'ndan (KHO) mezun oldu. İstanbul Piyade Okulundan sonra sırasıyla Bolu 2. Tugay Komutanlığı, Ankara Kara Harp Okulu, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı, Kayseri 1. Komando Tugay Komutanlığı, Hakkari Dağ Komando Tugay Komutanlığı, Kırklareli Vize 41. Komando Tugay Komutanı olmak üzere görevlerini sürdürdü. Tayanç, 2020 yılı atama kararnamesi ile Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığına atandı. Tümgeneral Emre Tayanç, evli ve 3 çocuk babası. Aynı zamanda çok iyi derecede İngilizce biliyor.