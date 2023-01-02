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Emre Taşdemir derbide oynayacak mı? Emre Taşdemir Fenerbahçe maçında var mı, yok mu? Emre Taşdemir neden yok, sakat mı?

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Emre Taşdemir derbide oynayacak mı? Emre Taşdemir Fenerbahçe maçında var mı, yok mu? Emre Taşdemir neden yok, sakat mı?

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Ankaragücü ile karşılaşacak Galatasaray'da sakatlık şoku yaşanıyor. Sol bekte forma giyen ve sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak Kazımcan Karataş'ın ardından bir de Emre Taşdemir'den kötü haber geldi. Peki, Emre Taşdemir derbide oynayacak mı? Emre Taşdemir Fenerbahçe maçında var mı, yok mu? Emre Taşdemir neden yok, sakat mı?

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Galatasaray'a Emre Taşdemir'den kötü haber geldi. Takımla yaptığı son antrenmanda sakatlanan Emre Taşdemir'in Spor Toto Süper Lig'in en heyecanlı maçı olan Fenerbahçe- Galatasaray derbisinde forma giyip giymeyeceği merak ediliyor. Peki, Emre Taşdemir derbide oynayacak mı? Emre Taşdemir Fenerbahçe maçında var mı, yok mu? Emre Taşdemir neden yok, sakat mı? İşte detaylar...

EMRE TAŞDEMİR DERBİDE OYNAYACAK MI?

TRT Spor'un haberine göre, Galatasaray'da bu sezon Karagümrük, Beşiktaş ve Fatih Karagümrük maçlarında süre alan Emre Taşdemir yeniden sakatlanarak 8 ocakta oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek. Geçtiğimiz günlerde sol bek Kazımcan Karataş'ın sakatlanmasının ardından şimdi de Emre Taşdemir'den mahrum kalacak Okan Buruk'un Ankaragücü ve Fenerbahçe mücadelelerinde kadroyu nasıl oluşturacağı merak konusu.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Emre Taşdemir Galatasaray Fenerbahçe Gündem Spor Haberler

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