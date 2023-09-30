Emre Öztürk'ten Tüketicilere 'Sıfır Araç' Alırken Dikkatli Olun Uyarısı

Experix Kurumsal Oto Ekspertiz Genel Müdürü Emre Öztürk, otomotiv sektöründe 'sıfır' diye etiketlenmiş bir aracın, aslında 'sıfır' olmadığına dikkat çekiyor. Araçların, fabrikadan bayiye ya da stok alanına taşınırken, aniden 'ikinci el' bir araç olabileceğini belirtiyor. Araçların taşınma ve stoklama sürecinde maruz kaldığı risklere karşı tüketicilerin bir oto ekspertiz hizmeti almasını öneriyor.

Tüketiciler için 'sıfır' kelimesi, genellikle yepyeni ve kusursuz anlamına gelir. Ancak Experix Kurumsal Oto Ekspertiz Genel Müdürü Emre Öztürk, otomotiv sektöründe bu algının tamamen yanıltıcı olabileceğini açıklıyor. 'Sıfır' diye etiketlenmiş bir aracın, aslında 'sıfır' olmadığına dair şaşırtıcı gerçeklerle karşımıza çıkıyor.

"Sıfır araç alırken duyduğunuz heyecan, çekiciyle taşınırken yolda bir kazaya karışmış veya doluya yakalanmış bir aracı teslim alınca hayal kırıklığına dönüşebilir," diye konuşuyor Emre Öztürk.

Öztürk, bir otomobilin fabrikadan bayiye ya da stok alanına taşınırken, aniden 'ikinci el' bir araç olabileceğini söylüyor. Biliyorsunuz araçlar artık yavaş yavaş stoklandıkları yerlerden çıkmaya başladı. "Birçok insan, araç bayiye varana kadar ya da stokta beklerken başına ne geldiğini düşünmez. Fakat bu süreç, aracın maruz kaldığı riskleri artırır."

Peki, bu tür risklerle nasıl başa çıkılır? Emre Öztürk, tüketicilere kesin ve net bir öneride bulunuyor: "Bu araçlar genellikle sigorta kapsamında olmadığı için, Kurumsal bir oto ekspertiz hizmeti almak kesinlikle gereklidir." Öztürk, artık büyük bir yatırım aracı olan otomobil alımında, profesyonel bir ekspertizin, tüketicinin cebini ve moralini koruyacağını belirtiyor.

Bu konuda özellikle bayilerine de sürekli eğitimler ve karşılaşabilecekleri olası sorunlarla ilgili eğitim de verdiklerini belirtiyor. Ancak, sıfır araçların yalnızca taşınırken ve stoklandıkları alanlarda değil, bayilerdeyken de risk altında olabileceğini ekliyor. "Bayilerde, araçlara ekstra aksesuarlar takılırken, test sürüşü yapılırken veya park alanında başka bir araç tarafından çizilirken de hasarlar alabilirler," diye devam ediyor. "Bu tür durumlar, aracın gerçek piyasa değerini olumsuz etkiler ve sonuçta sıfır aracınızın 'sıfır' olmaktan çıkmasına neden olabilir."

Experix Oto Ekspertiz Genel Müdürü Emre Öztürk; Bu konuda tüketicilere son bir tavsiye daha veriyor: "Eğer sıfır bir araç almayı düşünüyorsanız, öncelikle otomobilin tam bir geçmişini yani PDI raporunu araştırın. Örneğin, bayiden aldığınız aracın fabrikadan itibaren tüm yolculuğunu sorgulayın. Bu, sıfır bir araç için fazla gibi görünebilir ama unutmayın, sıfır aracınızın gerçekten 'sıfır' olup olmadığını anlamanın en iyi yolu budur."