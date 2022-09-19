Suç örgütü liderliği suçlamasıyla aranan Sedat Peker'in sağ kolu olarak bilinen Emre Olur'un son durumu merak edildi. Peki, Emre Olur yakalandı mı? Emre Olur suçu ne? İşte detaylar...

Soylu'dan Emre Olur açıklaması: Emniyet Teşkilatımızı, sıkı takiple bir soysuzu daha ülkemize getirdiği için tebrik ederim

Suç örgütü liderliği suçlamasıyla aranan Sedat Peker'in sağ kolu ve basın danışmanı Emre Olur,Peker'in yakın çevresinden edinilen bilgilere göre 4 gün önce Arnavutluk'tan Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmişti. Üç gün sonra, oturum işlemlerini tamamlamak bahanesiyle devlet dairesine çağrılan Olur, sınır dışı edilerek Sırbistan aktarmalı uçakla dün Arnavutluk'a yollanmıştı. Peki, Emre Olur yakalandı mı? Emre Olur suçu ne? Detaylar haberimizde...

EMRE OLUR YAKALANDI MI?

Suç örgütü liderliği suçlamasıyla aranan Sedat Peker'in sağ kolu ve basın danışmanı Emre Olur, Arnavutluk'ta yakalanmasının ardından dün Türkiye'ye getirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Olur'un son durumuyla ilgili bilgiyi Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın verdi.

EMRE OLUR SUÇU NE?

Cumhuriyet'ten Nagihan Yılkın'a konuşan Barkın, Olur'un bu gece ifade vereceğini söyledi. Barkın, Olur'un yarın savcılığa gönderilmesini beklediğini ifade etti. Olur'un 'suç örgütü üyeliği' ile suçlandığını söyleyen Barkın, "Emre Olur'un suçlandığı şey suç örgütü üyeliği. Şu an Sedat Peker dosyasından tutuklu hiç kimse yok. Dolayısıyla tutuklunun olmadığı bir dosyada bu suçlama çok temelsiz bir suçlama oluyor. Suçu, suçluyu övme, kamu görevlisine hakaret aynı zamanda suçlandığı başka suçlar bunlardan tutuklanması mümkün değil ki kırmızı bülten çıkarılmış. Bunun da hukuki olarak kabul edilebilir olmadığını düşünüyorum açıkçası. Bu gece ifadesi alınacak yarın da beklentim savcılığa gönderilmesi. Ne kırmızı bültenle iadeyi gerektirecek ne de tutuklanmayı gerektirecek herhangi bir suç istinadı mümkün değil" ifadelerini kullandı.

"DURUMU İYİ, ŞAŞKINLIK YAŞIYOR"

Barkın, Emre Olur'a herhangi kötü bir muamelenin söz konusu olmadığını ve serbest bırakılmasını beklemediklerini dile getirdi. Barkın ayrıca Olur'un şaşkın olduğunu da sözlerine ekledi.