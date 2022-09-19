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Emre Olur kimdir? Emre Olur kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

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Sedat Peker'in sosyal medya paylaşımlarını yapan Emre Olur'un getirildiği uçak sabah saatlerinde İstanbul'a indi. Peki, Emre Olur kimdir? Emre Olur kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Türkiye'ye getirilen Emre Olur'un son durumunu Sedat Peker'in avukatı paylaştıTürkiye'ye getirilen Emre Olur'un son durumunu Sedat Peker'in avukatı paylaştı

Sedat Peker'in sosyal medya paylaşımlarını yapan Emre Olur'un getirildiği uçak sabah saatlerinde İstanbul'a indi. Gelişme sonrası Emre Olur kimdir? Emre Olur kaç yaşında, nereli, mesleği ne merak edildi.

EMRE OLUR KİMDİR?

Emre Olur (d. 1990 Bahçelievler, İstanbul), Türk televizyoncu ve bilgi güvenliği uzmanıdır. Olur,Sedat Peker'in başdanışmanı olarak tanınmıştır.

Bilgi güvenliği alanında çalışmalar yürüten Olur, Beyaz TV ve Flash TV gibi kanallarda sık sık yorumculuk ve programlar yapmıştır.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Sedat Pekel Emre Olur Kimdir 3. Sayfa Gündem Haberler

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