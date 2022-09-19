Sedat Peker'in sosyal medya paylaşımlarını yapan Emre Olur'un getirildiği uçak sabah saatlerinde İstanbul'a indi. Peki, Emre Olur kimdir? Emre Olur kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Sedat Peker'in sosyal medya paylaşımlarını yapan Emre Olur'un getirildiği uçak sabah saatlerinde İstanbul'a indi. Gelişme sonrası Emre Olur kimdir? Emre Olur kaç yaşında, nereli, mesleği ne merak edildi.

EMRE OLUR KİMDİR?

Emre Olur (d. 1990 Bahçelievler, İstanbul), Türk televizyoncu ve bilgi güvenliği uzmanıdır. Olur,Sedat Peker'in başdanışmanı olarak tanınmıştır.

Bilgi güvenliği alanında çalışmalar yürüten Olur, Beyaz TV ve Flash TV gibi kanallarda sık sık yorumculuk ve programlar yapmıştır.