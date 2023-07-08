Emre Mor'un burnuna ne oldu? Emre Mor burun estetiği mi yaptırdı?
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Geçen sene saç ektiren Fenerbahçe'nin yıldızı Emre Mor'un burnunun yeni halini görenler Emre Mor burun estetiğimi de mi yaptırdı merak ettiler. Peki Emre Mor'un burnuna ne oldu? Emre Mor burun estetiği mi yaptırdı?
Emre Mor'un burnuna ne oldu? Geçen sene saç ektiren Fenerbahçe'nin yıldızı Emre Mor'un burnunun yeni halini görenler Emre Mor burun estetiğimi de mi yaptırdı merak ettiler. Peki Emre Mor'un burnuna ne oldu? Emre Mor burun estetiği mi yaptırdı? Detaylar...
Fenerbahçe'nin yıldızı Emre Mor, burun estetiği oldu. 25 yaşındaki futbolcunun ameliyat sonrası fotoğrafında yüzünün oldukça değiştiği görüldü. Koruyucu bir maske kullanan Mor, sarı-lacivertlilerin kamp kadrosunda yer alıyor.
Hazırlık kampı kapsamında özel bir turnuva için Rusya'ya giden Fenerbahçe kafilesinde bulunan Emre Mor, koruyucu maskeyle burada oynanacak maçlara çıkabilecek.
Emre Mor geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 41 maça çıktı. 25 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 6 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.
Emre Mor'un son hali:
Sizce Arda Güler'in Fenerbahçe'den ayrılık kararı doğru mu?— Haberler.com (@Haberler) July 5, 2023