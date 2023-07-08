Geçen sene saç ektiren Fenerbahçe'nin yıldızı Emre Mor'un burnunun yeni halini görenler Emre Mor burun estetiğimi de mi yaptırdı merak ettiler. Peki Emre Mor'un burnuna ne oldu? Emre Mor burun estetiği mi yaptırdı?

Eski halini unutun! Fenerbahçe'nin yıldızı Emre Mor burun estetiğiyle bambaşka biri oldu

Emre Mor'un burnuna ne oldu? Geçen sene saç ektiren Fenerbahçe'nin yıldızı Emre Mor'un burnunun yeni halini görenler Emre Mor burun estetiğimi de mi yaptırdı merak ettiler. Peki Emre Mor'un burnuna ne oldu? Emre Mor burun estetiği mi yaptırdı? Detaylar...

EMRE MOR ESTETİK Mİ YAPTIRDI?

Fenerbahçe'nin yıldızı Emre Mor, burun estetiği oldu. 25 yaşındaki futbolcunun ameliyat sonrası fotoğrafında yüzünün oldukça değiştiği görüldü. Koruyucu bir maske kullanan Mor, sarı-lacivertlilerin kamp kadrosunda yer alıyor.

KORUYUCU MASKE TAKIYOR

Hazırlık kampı kapsamında özel bir turnuva için Rusya'ya giden Fenerbahçe kafilesinde bulunan Emre Mor, koruyucu maskeyle burada oynanacak maçlara çıkabilecek.

9 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Emre Mor geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 41 maça çıktı. 25 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 6 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.

Emre Mor'un son hali: