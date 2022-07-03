Temmuz 2022'de Fatih Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye 1.7 milyon euroya transfer olan Emre Mor'un Türkçe bilip bilmediği hayranlar ve taraftarlar tarafından araştırılıyor. Peki, Emre Mor Türkçe biliyor mu? Emre Mor kaç dil biliyor? İşte detaylar…

EMRE MOR TÜRKÇE BİLİYOR MU?

Danimarka'da büyüyüp yetişen Türk milli futbolcu Emre Mor, Türkçe konuşamıyor, ancak Türkçe'yi öğrenmeye çalışıyor. Fenerbahçeli yeni futbolcu Emre Mor, birçok açıklamasını İngilizce olarak yapmaktadır.

EMRE MOR KAÇ DİL BİLİYOR?

Fenerbahçe'nin yeni transferi Emre Mor, doğup yetiştiği Danimarka'nın dili Danca ve İngilizce olmak üzere iki dil bilmektedir. Türkçeyi ise öğrenme aşamasındadır.