Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı yıldız ismi Emre Mor için yeni bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Kartal genç yıldızın akıbeti için karar verdi. Peki, Emre Mor şimdi hangi takımda oynuyor? Emre Mor hangi takıma gidecek? Emre Mor hangi takımda 2023? Emre Mor kimdir, nereli, kaç yaşında? Detaylar haberimizdedir…

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Emre Mor için karar verildi. Sarı-lacivertlilerdeki başarılı performansıyla dikkat çeken Emre Mor için yeni teknik direktör İsmail Kartal kararını verdi. Yıldız oyuncunun yeni sezondaki akıbeti belli oldu. Peki, Emre Mor şimdi hangi takımda oynuyor? Emre Mor hangi takıma gidecek? Emre Mor hangi takımda 2023? Emre Mor kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte detaylar…

EMRE MOR ŞİMDİ HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Geçtiğimiz yaz Fatih Karagümrük'ten 2 milyon euro karşılığında transfer olan Emre Mor, bu sezonki maçlardaki başarısıyla büyük ilgi çekti. Emre Mor'un Fenerbahçe'deki geleceği konusunda karar verildi. Yeni teknik direktör İsmail Kartal, başarılı performansıyla dikkat çeken Emre Mor için kararını verdi. Yıldız oyuncu, gelecek sezon da sarı-lacivertli formayı giyecek.

EMRE MOR HANGİ TAKIMA GİDECEK?

Teknik direktör İsmail Kartal, diğer ayrılacak oyuncular için de karar vermeye başladı. Deneyimli hoca, Emre Mor için ise yönetimlere "Emre'nin takımda kalmasını istiyorum" şeklinde rapor sundu. Başarılı futbolcu Emre Mor, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 41 resmi maça çıkarken, bu maçların 16'sında ilk 11'de yer aldı. 25 yaşındaki yıldız oyuncu toplamda 1.584 dakika sahada kalarak takımına 6 gol ve 3 asistlik katkıda bulundu.

EMRE MOR KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

24 Temmuz 1997 yılında Brønshøj, Danimarka'da Makedonya asıllı anne ile Uşaklı Türk bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. Baba Ersoy Mor, Kopenhag'da restoran işletiyor.

Futbol kariyerine Danimarka'nın Lyngby FK takımında başladı. 2015 yılının Ocak ayında Lyngby kulübü tarafından yeteneğinin yetersiz olduğu gerekçesiyle kulüpten ayrılmak durumunda kaldı. Bonservissiz olarak Danimarka'nın Farum merkezli futbol kulübü FC Nordsjælland takımı ile anlaştı.

2015 yılında Nordsjælland ile ilk profesyonel sözleşmesine imza attı. 2016 sezonunda 13 maça çıkıp 2 gol attı. 2016 'da Borussia Dortmund'a transfer oldu ancak Alman devinde isteneni veremeyince 2017'de 12.5 milyon Euro karşılığında Celta Vigo'ya transferi gerçekleşti. Türk Milli Takımı forması ile toplamda 22 maça çıktı. Ayrıca, Fatih Terim tarafından A Milli Takım'ın EURO 2016'ya gidecek kadroya da seçildi.

Emre Mor, altyapı olarak; 2001-2006 yıllarında Brønshøj Boldklub'da, 2006-2015 yıllarında Lyngby BK'de, 2015-2016 yıllarında FC Nordsjælland takımında oynadıktan sonra yine ilk kez profesyonel olarak 2016 yılında FC Nordsjælland takımıyla sahaya çıktı. Ardından sırasıyla; 2016-2017 yıllarında Borussia Dortmund'da ve son olarak Celta Vigo'da top koşturuyor.