A Milli Takımımız, EURO 2024 elemeleri dördüncü maçında Galler ile kozlarını paylaşacak. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu. Kadroda Emre Mor yer almıyor. Peki Emre Mor neden yok? Emre Mor sakat mı, yedeklerde mi? Emre Mor Galler maçında neden oynamıyor?

Emre Mor neden oynamıyor? A Milli Takımımız, EURO 2024 elemeleri dördüncü maçında Galler ile kozlarını paylaşacak. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu. Kadroda Emre Mor yer almıyor. Peki Emre Mor neden yok? Emre Mor sakat mı, yedeklerde mi? Emre Mor Galler maçında neden oynamıyor? Detaylar...

EMRE MOR KADRODA MI?

Emre Mor kadroda yer almıyor. Türkiye'nin 11'i şu şekilde:

Türkiye : Mert, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Orkun, Salih Özcan, Cengiz, Kerem, Barış Alper.

Galler : Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Williams, Ampadu, Ramsey, Wilson, Johnson, James, Morrell.