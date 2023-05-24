Emre Mor neden kadroda yok? Emre Mor sakat mı?
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Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist bugün belli olacak. 9 yıllık kupa özlemini bitirmek isteyen Fenerbahçe ile üst üste ikinci kez kupayı kazanmak isteyen Sivasspor karşı karşıya gelecek. Peki, Emre Mor neden kadroda yok? Emre Mor sakat mı?
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yarın Demir Grup Sivasspor ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. Maç öncesi Emre Mor neden kadroda yok? Emre Mor sakat mı merak edildi. Peki, Emre Mor neden kadroda yok? Emre Mor sakat mı?
EMRE MOR NEDEN KADRODA YOK?
İlk 11'dee Emre Mor'u görmeyen taraftar öfkelendi. Mor'un futbolunu izlemek için hevesle bekleyen taraftar kadroda onu göremeyince neye uğradığını şaşırdı.Ancak oyuncu hakkında kulüpten herhangi bir açıklama gelmedi.