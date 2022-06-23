Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, Emre Mor için direkt olarak Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'yla temas halinde olduğu bildirildi. Türkiye'den Fenerbahçe ve Trabzonspor 'un da radarında bulunan Emre hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, Emre Mor kimdir? Emre Mor kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

EMRE MOR KİMDİR?

Doğum tarihi: 24 Temmuz 1997

(24yaşında)

Brønshøj, Kopenhag, Danimarka

Boy: 1,68 m

Emre Mor, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ın Brønshøj mahallesinde Türk baba ve Arnavut anneden dünyaya geldi ve büyüdü. Baba tarafından aslen Uşak ili Sivaslı ilçesi'nin Tatar kasabasındandır. Emre Mor Galatasaray'ın destekçisidir. Mor, Danca ve İngilizce biliyor fakat Türkçe bilmemektedir.

Kulüp kariyeri[değiştir | kaynağı değiştir]

Danimarka kariyeri[değiştir | kaynağı değiştir]

Mor, futbola 4 yaşında Brønshøj Boldklub'te başladı ve daha sonra U-19 takımına kadar yükseldiği Lyngby'ya transfer oldu. 2014 yılında Fransa takımlarından Saint-Étienne tarafından denenen futbolcu, Ocak 2015'te FC Nordsjælland'a transfer oldu.

28 Kasım 2015'te Randers FC ile oynanan Danimarka Ligi maçında kadroya alınan futbolcu, 84. dakikada oyuna girerek ilk maçına çıkmış oldu. 28 Şubat 2015'te Viborg FF ile oynanan maçta kariyerinin ilk golünü attı. İlk sezonunda 13 maça çıkan futbolcu, sezonu 2 gol ve 2 asistle kapatırken, cezalı olduğu ve millî takıma çağrıldığı zamanlar dışında bütün ikinci yarı maçlarına çıktı.

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