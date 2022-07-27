Emre Mor, Bruma, Lincoln maçta var mı, yok mu, neden yok? Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçında Emre Mor, Bruma, Lincoln neden yok, yedekte mi?

Emre Mor, Bruma, Lincoln Henrique Şampiyonlar Ligi maçında forma girmeyecek mi? Emre Mor, Bruma, Lincoln Henrique maçta neden yok? Emre Mor, Bruma, Lincoln Henrique yedekte mi? Emre Mor, Bruma, Lincoln Henrique ne zaman oyuna girecek? Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçında Emre Mor, Bruma, Lincoln Henrique neden yok? Emre Mor, Bruma, Lincoln Henrique neden ilk 11 başlamadı? Ayrıntılar sizlerle...

FENERBAHÇE - DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe - Dinamo Kiev Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme rövanş maçı bugün 27 Temmuz Çarşamba saat 20:00'da başlayacak.

FENERBAHÇE - DİNAMO KİEV İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Sarı-lacivertli ekipte Dinamo Kiev maçı öncesi savunmadaki eksikler can sıkıyor. Güney Koreli stoper Kim Min-jae, transfer görüşmeleri sebebiyle Dinamo Kiev maçlarının kadrosuna yazılmamıştı. İlk maça 11'de başlayan ve sakatlanarak 2. yarıya çıkamayan Serdar Aziz'in de oynayamayacak olması, bu bölgede teknik direktör Jorge Jesus'u sıkıntıya soktu. Fenerbahçe'de bu iki oyuncunun yokluğunda Marcel Tisserand ve Attila Szalai dışında asıl bölgesi stoper olan futbolcu bulunmuyor.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Szalai, Tisserand, Ferdi, Arao, İsmail, İrfan Can, King, Valencia, Rossi

Dinamo Kiev: Bushchan, Kedziora, Zabarnyi, Popov, Dubinchak, Tsygankov, Sydorchuk, Shaparenko, Verbic, Buyalskiy, Besedin

BRUMA, EMRE MOR, LİNOLN HENRİQUE FENERBAHÇE MAÇINDA NEDEN YOK?

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden bazı isimler bugünkü maçta ilk 11 olmayacak. Maça ilk 11 başlamadığı için Emre Mor, Bruma, Lincoln Henrique maçta forma giymiyor. Fakat ilerleyen dakikalarda teknik direktör Emre Mor, Bruma, Lincoln Henrique isimlerininden birini oyuna alabilir.