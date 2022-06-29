Emre Mor bonservis bedeli merak ediliyor. Transferin gözde isimlerinden Emre Mor'un yeni adresi belli oldu. Fatih Karagümrük formasıyla adından çokça söz ettiren Emre Mor transferi için Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe ile anlaştı. Peki, Emre Mor bonservis bedeli ne kadar? Emre Mor Fenerbahçe transferi detayları haberimizde...

EMRE MOR BONSERVİS BEDELİ

Transferin gözde isimlerinden Emre Mor'un yeni adresi belli oldu. Fatih Karagümrük formasıyla adından çokça söz ettiren Emre Mor transferi için Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe 2 milyon Euro + Sonraki satıştan pay karşılığında anlaşmaya vardı. İki taraf son detayları görüştükten sonra resmi imzalar atılacak.

FENERBAHÇE İLE İMZALIYOR

Celta Vigo'dan ayrılan ve Karagümrük'e imza atan Emre Mor, Fenerbahçe ile anlaşma sağladı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Emre Mor transferi için Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe 2 milyon Euro + Sonraki satıştan pay karşılığında anlaşmaya vardı.

SON DETAYLAR GÖRÜŞÜLECEK

Emre Mor transferi için kulüpler anlaşma sağladı. Oyuncu tarafı bugün Fenerbahçe tarafıyla kulüpte bir araya gelecek ve son detaylar görüşülecek. Ardından imzalar atılacak. Emre Mor geçen sezon Fatih Karagümrük formasıyla 29 maçta 6 gol 4 asist ile oynadı.

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