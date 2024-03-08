Emre Met kimdir? Zafer Partisi Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Emre Met kaç yaşında, nereli?
Emre Met kimdir? Zafer Partisi Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Emre Met kaç yaşında, nereli? Emre Met, Zafer Partisi'nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayı olarak tanınıyor.
31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde Zafer Partisi Belediye başkan adaylarını açıkladı. İstanbul- Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Emre Met oldu. Peki, Emre Met kimdir? Zafer Partisi Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Emre Met kaç yaşında, nereli?
EMRE MET KİMDİR?
Emre Met, Zafer Partisi'nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.