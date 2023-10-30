SOLOTÜRK pilotu olan Yarbay Emre Mert kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu gündeme geliyor. Son gösterisini Cumhuriyet'in 100. yılında yapan Emre Mert kimdir merak ediliyor. Peki, Emre Mert kimdir? SOLOTÜRK Pilotu Yarbay Emre Mert kaç yaşında, nereli?

Emre Mert kimdir ve SOLOTÜRK Pilotu Yarbay Emre Mert kaç yaşında, nereli olduğu araştırılıyor. F-16 pilotu olan Emre Mert kaç yaşında ve kimdir soruları gündeme geliyor. Emre Mert kimdir? SOLOTÜRK Pilotu Yarbay Emre Mert kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizdedir…

EMRE MERT KİMDİR?

Emre Mert, Türk Hava Kuvvetleri'nin tek solo gösteri ekibi olan SOLOTÜRK pilotudur. Emre Mert, kısa süre önce Yarbay rütbesine terfi etmişti ve son gösterisini Cumhuriyet'in 100. yılında yaptı. Bununla birlikte F-16 pilotu Mert, Türkiye'nin geliştirme faaliyetlerine devam ettiği milli savaş uçağı KAAN hakkında Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulundu.