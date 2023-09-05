Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Emre Kocadağ hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Emre Kocadağ'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Emre Kocadağ kimdir? Kaç yaşında, nereli? Emre Kocadağ hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Emre Kocadağ hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Emre Kocadağ'ın hayatını araştırıyor. Peki, Emre Kocadağ kimdir? Kaç yaşında, nereli? Emre Kocadağ hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

EMRE KOCADAĞ KİMDİR?

1983 yılında İstanbul Beyoğlu'nda doğmuştur. Eğitimini Koç Üniversitesi sosyoloji bölumünde ve University Of California Los Angles'da tamamlamıştır. Evli ve 2 çocuk babasıdır. Gıda, inşaat ve teknoloji alanlarında faaliyet gösteren aile şirketlerinde iş hayatını sürdürmektedir. 2003 yılında Kongre Üyesi olduğu Besiktaş Jimnastik Kulübünde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Asbaşkanlık görevlerinde bulunmuştur aynı zamanda Divan Kurulu Üyesidir. Cibuti Cumhuriyeti İstanbul Fahri Konsolosluk görevini yürütmektedir.