Emre Kocadağ kimdir? Kaç yaşında, nereli? Emre Kocadağ biyografisi!

Beşiktaş'ın Yönetim Kurulu üyesi ve Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ son günlerin en çok araştırılan isimlerinden birisi. Takımın şampiyonluk sürecinde yaptığı açıklamalarıyla adından söz ettiren Kocadağ'a dair bilgiler merak ediliyor. Peki, Beşiktaş Kulübü yönetim kurulu üyesi olan Emre Kocadağ kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Emre Kocadağ hayatı ve biyografisi nedir?

Emre Kocadağ kimdir? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Beşiktaş'ın Yönetim Kurulu üyesi ve Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ son günlerin en çok araştırılan isimlerinden birisi. Takımın şampiyonluk sürecinde yaptığı açıklamalarıyla adından söz ettiren Kocadağ'a dair bilgiler merak ediliyor. Peki, Beşiktaş Kulübü yönetim kurulu üyesi olan Emre Kocadağ kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Emre Kocadağ hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

EMRE KOCADAĞ KİMDİR?

Emre Kocadağ, 1983 yılında dünyaya gelmiştir. Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunudur. Beşiktaş Kulübü yönetim kurulu üyesi olan Kocadağ, aynı zamanda aile şirketi olan Kocadağ Aile Şirketleri Grubu'na bağlı gıda şirketlerini yönetmektedir.

Kocadağ 2016 yılında Nikol Başoğlu ile hayatını birleştirdi. Kocadağ-Başoğlu çiftinin nikah şahitliğini ise Fikret Orman yapmıştır. İş insanı olan KOCADAĞ evli ve bir çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir. Sütiş markasıyla tanınan Kocadağ Ailesi Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesidir.