Oyuncu Emre Kıvılcım kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Emre Kıvılcım kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Emre Kıvılcım kimdir, kaç yaşında? Emre Kıvılcım eşi kim? Emre Kıvılcım hangi dizilerde oynadı?

Emre Kıvılcım ilk olarak Kanal 7 kanalında yayınlanan Elif dizisindeki rolüyle tanınırlığı artmıştır. Veda Mektubu dizisiyle adından söz ettiren Emre Kıvılcım kimdir, kaç yaşında ve İnstagram hesabı nedir araştırılıyor. Peki, Emre Kıvılcım kimdir, kaç yaşında? Emre Kıvılcım eşi kim? Emre Kıvılcım hangi dizilerde oynadı? Detaylar haberimizdedir…

EMRE KIVILCIM KİMDİR?

2 Eylül 1990 Malatya doğumlu olan Emre Kıvılcım, on yaşına kadar memleketi olan Malatya'da yaşamış ve ardından yaşamını İstanbul'da sürdürmüştür. Aynı zamanda Kimya Mühendisi olan ünlü oyuncu, İş Güvenliği Uzmanlığı üzerine yüksek lisans yapmış ve oyunculuk ile ilgilenmeye başladıktan sonra mühendis olarak çalışmayı bırakmıştır. Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde burslu olarak bir süre oyunculuk eğitimi almış ve ilk defa kamera önüne Kanal 7 ekranlarında yayınlanmış olan "Zeytinyağlı Yiyemem Aman" isimli Televizyon filmi ile beraber geçmiştir.

Emre Kıvılcım, dizilerde yer almaya ise "Elif" isimli dizi ile birlikte başlamış ve bu dizide Selim karakterine hayat vermiştir. Dizi yurt dışında büyük ilgi görmüş, özellikle Asya ve Latin Amerika'da reyting rekorları kırmıştır. Uluslararası tanınırlığı bu diziyle başlayan Emre Kıvılcım, Endonezya'da LC Waikiki'nin marka yüzü olmuştur. Bu dizinin ardından ise 2018 yılında FOX'ta yayımlanan Adı Zehra dizisinde yer almıştır.

2019 yılında Hakan Haksun'un yönettiği "Kim daha Mutlu" filminde "Kemal" karakterini canlandırmıştır. 2020 yılında Bozdağ Film tarafından yapılan "Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" filminde "Akıncı Sungur" karakterini canlandırmıştır. 2021 yılında Bozdağ Film imzalı, yönetmeliğini Metin Günay'ın yaptığı, tarih ve kurgu türündeki Türk ve Özbek ortaklı televizyon dizisi "Mendirman Celaleddin" dizisinde Celâleddin Harezmşah karakterini canlandırdı.

EMRE KIVILCIM HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2014/2017: Elif - Selim Emiroğlu

2018 Adı: Zehra - Genco Yaman

2021 Bozkır Arslanı - Celaleddin Celaleddin Harezmşah

2022 Hayaller ve Hayatlar

2023- Veda Mektubu - Mehmet Karlı

Filmler

2014 Zeytinyağlı Yiyemem Aman Mustafa

2017 Cinayet-i Aşk Selim

2019 Kim Daha Mutlu Kemal

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı Sungur