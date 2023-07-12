Emre Kınay'ın Dönence dizisinden ayrıldığı iddiaları gündeme geldi. Ayrıca, dizinin karakteri Cem'in ölümüyle ilgili spekülasyonlar da yapılmaktadır. Peki, Emre Kınay Dönence dizisinden ayrıldı mı? Dönence Cem ölecek mi? İşte detaylar...

Kanal D ekranlarında yayınlanan Dönence dizisinin yeni bölümü sonrasında Cem karakteri ölecek mi sorusu araştırılmaktadır. Emre Kınay diziden ayrılacak mı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Cem karakterinin Dönence dizisindeki akıbeti araştırılıyor. Peki, Emre Kınay Dönence dizisinden ayrıldı mı? Dönence Cem ölecek mi? Detaylar haberimizde...

DÖNENCE CEM KİMDİR?

Cem, Verda'nın eşi, Gece ve Gülce'nin babasıdır. Yetenekli bir mimar olması bir yana, aile babası olmak için yaratılmış gibidir. Ancak Cem'in ailesinden bile sakladığı büyük sırrı Foça'ya taşınmasıyla onu zorlamaya başlar. Yıllardır tüm zorlukların sevgi bağıyla üstesinden gelmiş ailenin hayatı Cem'in sırrı yüzünden alt üst olacak mıdır?

EMRE KINAY DÖNENCE DİZİSİNDEN AYRILDI MI?

Kanal D'nin yeni dizisi Dönence'nin karakterlerinden Cem'in akıbeti merak konusu oldu. Dönence dizisinin son bölümünde Cem karakteri kansere yakalanmıştır. Cem'in kanser olduğunu öğrenmesinin ardından karakterin ilerleyen bölümlerde öleceği iddia edilmiştir.