Oyuncu Emre Karayel kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Emre Karayel kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Emre Karayel kimdir? Emre Karayel eşi kim? Emre Karayel filmleri neler? Emre Karayel kaç yaşında, nereli?

Emre KarayelBir Erkek Bir Kadın adlı sitcomunda gösterdiği performansla adını geniş kesimlere duyurmuştur. Yarış atı tutkusuyla bilinen ünlü oyuncu Emre Karayelkimdir, kaç yaşında ve Instagram hesabı nedir araştırılıyor. Peki, Emre Karayel kimdir? Emre Karayel eşi kim? Emre Karayel filmleri neler? Emre Karayel kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizdedir…

EMRE KARAYEL KİMDİR?

Emre Karayel, 18 Ekim 1972 tarihinde, Kadirli'de dünyaya geldi. Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nin ardından Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'ne girdi. Bölümü tamamlamadan Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne geçti. Üniversiteyi 1999 yılında bitirmesinin ardından TRT'de çalışmaya başlayan Karayel, sunuculuk yaptı ve çocuk programları hazırladı.

2000 yılında, TRT'de yayınlanan Ablam Böyle İstedi dizisiyle profesyonel oyunculuk hayatına adım atan Karayel, 2002 yılında Kuzenlerim ve 2003 yılında kendisini şöhrete taşıyan yapım olan Bir İstanbul Masalı'nda rol aldı. Karayel'in rol aldığı pek çok dizinin içerisinde en göze batanları Gümüş, Kurtlar Vadisi Pusu ve Canım Ailem oldu.

EMRE KARAYEL FİLMLERİ NELER?

Ru (Yakında)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Son Yaz

Söz Vermiştin

Kocaman Ailem

Düğüm Salonu

Çarkıfelek

El Değmemiş Aşk

Arkadaşlar İyidir

Sesi Çok Güzel

1 Erkek 1 Kadın 2 Çocuk

Akıl Kârı

Erkek Tarafı " Testosteron"

1 Erkek 1 Kadın

Başka Dilde Aşk

1 Kadın 1 Erkek

Usta

Canım Ailem

Kurtlar Vadisi Pusu

Tutsak

Zincirbozan

Polis

Körfez Ateşi

Kırık Kalpler Durağı

Gümüş

Sayın Bakanım

Ablam Böyle İstedi

Fişgittin Bey

Bir İstanbul Masalı

Kuzenlerim

Bizim Evin Halleri

Bir Beyin Oğlu

Ablam Böyle İstedi