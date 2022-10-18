Emre Karayel kimdir? Emre Karayel eşi kim? Emre Karayel filmleri neler? Emre Karayel kaç yaşında, nereli?
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Oyuncu Emre Karayel kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Emre Karayel kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Emre Karayel kimdir? Emre Karayel eşi kim? Emre Karayel filmleri neler? Emre Karayel kaç yaşında, nereli?
Emre KarayelBir Erkek Bir Kadın adlı sitcomunda gösterdiği performansla adını geniş kesimlere duyurmuştur. Yarış atı tutkusuyla bilinen ünlü oyuncu Emre Karayelkimdir, kaç yaşında ve Instagram hesabı nedir araştırılıyor. Peki, Emre Karayel kimdir? Emre Karayel eşi kim? Emre Karayel filmleri neler? Emre Karayel kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizdedir…
EMRE KARAYEL KİMDİR?
Emre Karayel, 18 Ekim 1972 tarihinde, Kadirli'de dünyaya geldi. Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nin ardından Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'ne girdi. Bölümü tamamlamadan Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne geçti. Üniversiteyi 1999 yılında bitirmesinin ardından TRT'de çalışmaya başlayan Karayel, sunuculuk yaptı ve çocuk programları hazırladı.
2000 yılında, TRT'de yayınlanan Ablam Böyle İstedi dizisiyle profesyonel oyunculuk hayatına adım atan Karayel, 2002 yılında Kuzenlerim ve 2003 yılında kendisini şöhrete taşıyan yapım olan Bir İstanbul Masalı'nda rol aldı. Karayel'in rol aldığı pek çok dizinin içerisinde en göze batanları Gümüş, Kurtlar Vadisi Pusu ve Canım Ailem oldu.
EMRE KARAYEL FİLMLERİ NELER?
Ru (Yakında)
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Son Yaz
Söz Vermiştin
Kocaman Ailem
Düğüm Salonu
Çarkıfelek
El Değmemiş Aşk
Arkadaşlar İyidir
Sesi Çok Güzel
1 Erkek 1 Kadın 2 Çocuk
Akıl Kârı
Erkek Tarafı " Testosteron"
1 Erkek 1 Kadın
Başka Dilde Aşk
1 Kadın 1 Erkek
Usta
Canım Ailem
Kurtlar Vadisi Pusu
Tutsak
Zincirbozan
Polis
Körfez Ateşi
Kırık Kalpler Durağı
Gümüş
Sayın Bakanım
Ablam Böyle İstedi
Fişgittin Bey
Bir İstanbul Masalı
Kuzenlerim
Bizim Evin Halleri
Bir Beyin Oğlu
Ablam Böyle İstedi