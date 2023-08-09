Emre Gönlüşen (22 Ekim 1978, Adana - 9 Ağustos 2020, Adana), Türk spor spikeri ve sunucudur. Ekranların sevilen ismi hakkında merak edilenler Emre Gönlüşen neden, ne zaman öldü? Emre Gönlüşen hastalığı neydi? soruları ile araştırıldı. İşte detaylar...

Gönlüşen, 22 Ekim 1978'de Adana'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İsmet İnönü İlkokulu, Gazi Ortaokulu, Adana Koleji'nde bitirdi. Yüksek öğrenimini Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü'nde tamamladı. Arama motorlarında ise Emre Gönlüşen neden, ne zaman öldü? Emre Gönlüşen hastalığı neydi? soruları aratıldı.

EMRE GÖNLÜŞEN NEDEN, NE ZAMAN ÖLDÜ?

İki kız çocuğu babası olan Türk sunucu ve spor spikeri Emre Gönlüşen 2019'da yakalanıp bir defa yendiği kanser hastalığı ikinci defa nüksedince 9 Ağustos 2020'de tedavi gördüğü Adana'daki bir hastanede 41 yaşında öldü. Cenazesi, memleketi Adana'daki Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Emre Gönlüşen

EMRE GÖNLÜŞEN KİMDİR?

Emre Gönlüşen (22 Ekim 1978, Adana - 9 Ağustos 2020, Adana), Türk spor spikeri ve sunucu. Gönlüşen, 22 Ekim 1978'de Adana'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İsmet İnönü İlkokulu, Gazi Ortaokulu, Adana Koleji'nde bitirdi. Yüksek öğrenimini Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü'nde tamamladı. Adana Şehir Tiyatrosu Konservatuvarı'nda iki yıl diksiyon eğitimi aldı. Mesleğe 1999'da Adanaspor maçlarını yayımlayan yerel bir televizyon kanalında başladı. 2002'de İstanbul'a gelerek TV8'de İtalya Seria A maçlarını sunarak devam ettirdiği kariyerini daha sonra 2020'de ölümüne kadar; D Spor, Telesport, NTV Spor ve beIN Sports kanallarında spiker ve sunucu olarak sürdürdü.