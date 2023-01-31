Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Emre Dorman hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Emre Dorman'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Emre Dorman kimdir? Emre Dorman kaç yaşında, nereli? Emre Dorman hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Emre Dorman hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Emre Dorman'ın hayatını araştırıyor. Peki, Emre Dorman kimdir? Emre Dorman kaç yaşında, nereli? Emre Dorman hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

EMRE DORMAN KİMDİR?

Emre Dorman, Acıbadem Üniversitesi'nde öğretim üyesidir. Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Kelâm Bilim Dalı'nda hazırladığı Tanrı'nın Varlığının Kanıtlanmasında Kullanılan Modern Deliller: İnsancı İlke Örneği başlıklı tezi ile yüksek lisans, Deizm ve Eleştirisi: Tarihsel ve Teolojik Bir Yaklaşım başlıklı tezi ile de doktora çalışmasını tamamladı. Felsefe ve Din Bilimleri alanında doçent oldu.

Emre Dorman, Acıbadem Üniversitesi'nde Felsefeye Giriş, Din Felsefesi ve İslam Felsefesi, Bahçeşehir Üniversitesi'nde ise İslâm Felsefesi ve Din Felsefesi dersleri vermekte, teoloji, felsefe ve din-bilim ilişkisi alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.