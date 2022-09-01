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Emre Deveci kimdir? Sabahın Sultanı Seda Sayan Emre kimdir? Emre Deveci kaç yaşında, nereli?

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Emre Deveci kimdir? Sabahın Sultanı Seda Sayan Emre kimdir? Emre Deveci kaç yaşında, nereli?

Türkiye'nin sevilen programlarından birine imza atan Seda Sayan, evlenmek isteyen gençleri ağırlamayı sürdürüyor. O isimlerden biri de Emre Deveci oldu. Emre Deveci hakkında çok sayıda araştırma yapılıyor. Peki, Emre Deveci kimdir? Sabahın Sultanı Seda Sayan Emre kimdir? Emre Deveci kaç yaşında, nereli? Emre Deveci hayatı ve biyografisi nedir?

Star TV ekranlarında yayınlanan Sabahın Sultanı Seda Sayan'a katılarak adından söz ettirmeyi başaran Emre Deveci'nin hayatı merak ediliyor. Peki, Emre Deveci kimdir? Sabahın Sultanı Seda Sayan Emre kimdir? Emre Deveci kaç yaşında, nereli? Emre Deveci hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

EMRE DEVECİ KİMDİR?

Star TV ekranlarında yayınlanan Sabahın Sultanı Seda Sayan'a katılarak adından söz ettirmeyi başaran Emre Deveci 1992 tarihinde doğmuştur ve 30 yaşındadır. Çocukluğu Yalova'da geçmekle birlikte aslen Gazianteplidir. Aynı zamanda fotoğrafçılıkla uğraşmaktadır ve 15 senedir bu mesleğe gönül veren bir isim olarak çalışmaktadır.

Emre Deveci kimdir? Sabahın Sultanı Seda Sayan Emre kimdir? Emre Deveci kaç yaşında, nereli?

Yalova depremiyle başlayan tutkusuna babasının ayağının yakınına düşen bir fotoğraf makinesi vesile olmuştur. Şan ve birçok enstrüman için de eğitim alan Deveci şarkıcılık da yapıyor. Son parçası olarak yayınladığı Gurur isimli singleında yönetmen koltuğuna da oturdu.

Emre Deveci kimdir? Sabahın Sultanı Seda Sayan Emre kimdir? Emre Deveci kaç yaşında, nereli?

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Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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