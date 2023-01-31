Ara transfer dönemine Samet Akaydın'ı transfer ederek hızlı bir giriş yapan ve daha sonrasında 21 yaşındaki Oosterwolde'yi kadrosuna dahil eden sarı-lacivertliler, 19 yaşındaki Emre Demir'i de renklerine bağladı. Peki, Emre Demir ne kadara transfer oldu? Emre Demir için Fenerbahçe bonservis ücreti ödeyecek mi, ne kadar?

Emre Demir ne kadara transfer oldu? Ara transfer dönemine Samet Akaydın'ı transfer ederek hızlı bir giriş yapan ve daha sonrasında 21 yaşındaki Oosterwolde'yi kadrosuna dahil eden sarı-lacivertliler, 19 yaşındaki Emre Demir'i de renklerine bağladı. Peki, Emre Demir ne kadara transfer oldu? Emre Demir için Fenerbahçe bonservis ücreti ödeyecek mi, ne kadar? İşte detaylar...

EMRE DEMİR NE KADARA TRANSFER OLDU?

Fenerbahçe, Barcelona'dan transfer ettiği Emre Demir'le 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı Lacivertliler, 19 yaşındaki genç yetenek için dünya devine herhangi bir bonservis bedeli ödenmeyeceğini açıkladı.

4.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, FC Barcelona forması giyen genç oyuncu Emre Demir'in transferi için kulübü ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. Genç oyuncu bedelsiz olarak kadromuza dahil olmuştur. 4.5 yıllığına renklerimize bağlanan Emre Demir'e kulübümüze hoş geldin diyor; hedeflerimiz yolunda çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

"BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Fenerbahçe'ye transfer olduğu için mutlu olduğunu belirten Emre Demir, "Çok heyecanlıyım, çünkü buraya geldiğim için çok mutluyum. Menajerim Ahmet Bulut bana 'Fenerbahçe kulübü seni istiyor' diye söylediğinde çok heyecanlandım, olması için de kendisiyle konuştum. Burada olduğum için çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Bir an önce taraftarımızın önüne çıkmak ve çubuklu formayı giymek istiyorum. Taraftarlarımızdan çok fazla destek mesajı geldi. Herkese teşekkür ederim. İnşallah şampiyonluğun bu sene geleceğine inanıyorum" dedi.