Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 5-1'le geçen Fenerbahçe transferde sıcak saatler yaşıyor. Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan sarı-lacivertliler, son olarak Barcelona'dan Emre Demir'i kadrosuna kattı. Emre Demir Fenerbahçe'ye geldi mi? Emre Demir Fenerbahçe'ye mi transfer oldu? Soruları gündemdeydi. İşte detaylar...

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Emre Demir Fenerbahçe'ye geldi mi? Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 5-1'le geçen Fenerbahçe transferde sıcak saatler yaşıyor. Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan sarı-lacivertliler, son olarak Barcelona'dan Emre Demir'i kadrosuna kattı. Emre Demir Fenerbahçe'ye geldi mi? Emre Demir Fenerbahçe'ye mi transfer oldu? Soruları gündemdeydi. Detaylar haberimizde...

EMRE DEMİR FENERBAHÇE'YE GELDİ Mİ?

Fenerbahçe'nin Barcelona B takımından kadrosuna kattığı ve sarı-lacivertli kafileye ne zaman dahil olacağı merak konusu olan Emre Demir, bu akşam saatlerinde İstanbul'da olacak.

BU AKŞAM İSTANBUL'DA

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, genç yetenek, bu akşam saatlerinde sağlık kontrolünden geçmek için İstanbul'da olacak.

BEDAVAYA GELDİ

2022 yılında Kayserispor'dan Barcelona'ya 2 milyon euroya transfer olan Emre, burada istenilen performansı sergileyemedi. Fenerbahçe ile 4.5 yıllık sözleşme konusunda el sıkışan genç yıldız, Fenerbahçe'ye bedavaya transfer oldu.