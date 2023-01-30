Üye Girişi
Haberi Paylaş

Emre Demir Fenerbahçe'ye geldi mi? Emre Demir Fenerbahçe'ye mi transfer oldu?

Gündem Haberleri

Emre Demir Fenerbahçe'ye geldi mi? Emre Demir Fenerbahçe'ye mi transfer oldu?

Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 5-1'le geçen Fenerbahçe transferde sıcak saatler yaşıyor. Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan sarı-lacivertliler, son olarak Barcelona'dan Emre Demir'i kadrosuna kattı. Emre Demir Fenerbahçe'ye geldi mi? Emre Demir Fenerbahçe'ye mi transfer oldu? Soruları gündemdeydi. İşte detaylar...

Gelmesi dört gözle bekleniyordu! Emre Demir, Fenerbahçe için bu akşam İstanbul'daGelmesi dört gözle bekleniyordu! Emre Demir, Fenerbahçe için bu akşam İstanbul'da
Fenerbahçe, Barcelona'dan Emre Demir ile her konuda anlaştı! İstanbul'a geliş tarihi bile belliFenerbahçe, Barcelona'dan Emre Demir ile her konuda anlaştı! İstanbul'a geliş tarihi bile belli
Fenerbahçe'de transfer hareketliliği! Gelenler kadar gidenler de konuşulacakFenerbahçe'de transfer hareketliliği! Gelenler kadar gidenler de konuşulacak

Emre Demir Fenerbahçe'ye geldi mi? Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 5-1'le geçen Fenerbahçe transferde sıcak saatler yaşıyor. Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan sarı-lacivertliler, son olarak Barcelona'dan Emre Demir'i kadrosuna kattı. Emre Demir Fenerbahçe'ye geldi mi? Emre Demir Fenerbahçe'ye mi transfer oldu? Soruları gündemdeydi. Detaylar haberimizde...

Fenerbahçe'nin Barcelona B takımından kadrosuna kattığı ve sarı-lacivertli kafileye ne zaman dahil olacağı merak konusu olan Emre Demir, bu akşam saatlerinde İstanbul'da olacak.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, genç yetenek, bu akşam saatlerinde sağlık kontrolünden geçmek için İstanbul'da olacak.

Emre Demir Fenerbahçe'ye geldi mi? Emre Demir Fenerbahçe'ye mi transfer oldu?

2022 yılında Kayserispor'dan Barcelona'ya 2 milyon euroya transfer olan Emre, burada istenilen performansı sergileyemedi. Fenerbahçe ile 4.5 yıllık sözleşme konusunda el sıkışan genç yıldız, Fenerbahçe'ye bedavaya transfer oldu.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Emre Demir Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title