Son zamanlarda duyulan haberlerin ardından birçok futbolsever tarafından Emre Çolak Intercity'ye mi gidiyor? Sorusu merak ediliyor ve Emre Çolak Intercity'ye gidiyor iddiası doğru mu? Sorusu ile birlikte araştırılıyor. Peki, Emre Çolak Intercity'ye mi gidiyor? Emre Çolak Intercity'ye gidiyor iddiası doğru mu?

Emre Çolak Intercity'ye mi gidiyor? Sorusu, Kasım ayında Göztepe'den ayrılması ile birlikte merak edilmeye başlandı. Galatasaray ve Başakşehir'de de top koşturan 31 yaşındaki futbolcu, daha önce de İspanya'da Deportivo forması giymişti. Peki, Emre Çolak Intercity'ye mi gidiyor? Emre Çolak Intercity'ye gidiyor iddiası doğru mu?

EMRE ÇOLAK INTERCİTY'YE Mİ GİDİYOR?

Göztepe ile yolları ayıran Emre Çolak, İspanya 3. Lig ekibi CF Intercity ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Galatasaray ve Başakşehir'de de top koşturan 31 yaşındaki futbolcu, daha önce de İspanya'da Deportivo forması giymişti.

EMRE ÇOLAK KİMDİR ?

Emre Çolak 20 Mayıs 1991 tarihinde İstanbul Eminönü'nde doğdu. Orta saha mevkiinde görev yapan Türk millî futbolcudur.

Emre, Galatasaray'da toplam 183 maça çıktı. 21 gol attı, 16 sarı kart gördü ve aynı zamanda 2 kırmızı kart gördü.

27 Mayıs 2016 tarihinde Emre, Deportivo takımı ile sözleşme imzaladı ve Deportivo bunu resmi sitesinde duyurdu.

İlk kez 16.05.2006 tarihinde oynanan ve Türkiye U-15 Milli Takımı'nın İrlanda U-15 Milli Takımı'nı 2-1 yendiği maçla "Milli Takım" kariyerine başlayan Emre Çolak; 2 Kez U-15, 22 kez U-16, 31 kez U-17, 11 kez U-18, 9 kez U-19, 2 kez U-20 ve 2010-2011 sezonu itibarıyla yeni dahil olduğu U-21 Millî Takımı ile de şu ana kadar 4 kez olmak üzere toplamda 81 kez Milli Takımlara davet edilmiştir.

10 Ekim 2012 tarihinde Teknik direktör Abdullah Avcı tarafından Türkiye'nin Romanya ve Macaristan ile yapacağı maçların aday kadrosuna davet edildi. Romanya maçında sonradan oyuna girerek ilk defa milli formayı giydi.