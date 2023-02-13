Üye Girişi
Haberi Paylaş

Emre Çolak futbolu bıraktı mı? Emre Çolak futbolu neden bıraktı?

Gündem Haberleri

Emre Çolak futbolu bıraktı mı? Emre Çolak futbolu neden bıraktı?

Bir dönem Galatasaray forması giyen ve son olarak CF Intercity'e transfer olan Emre Çolak'ın futbol hayatı merak ediliyor. Sevilen oyuncu hakkında merak edilenler ise Emre Çolak futbolu bıraktı mı? Emre Çolak futbolu neden bıraktı? soruları ile aratıldı. Detaylar haberimizde.

Emre Çolak, Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinden sonra futbolu bıraktıEmre Çolak, Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinden sonra futbolu bıraktı
Emre Çolak futbolu bıraktığını açıkladıEmre Çolak futbolu bıraktığını açıkladı

İspanya 3. Lig ekiplerinden CF Intercity ile geçtiğimiz ay sözleşme imzalayan Emre Çolak ve futbol kariyeri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Arama motorlarında Emre Çolak futbolu bıraktı mı? Emre Çolak futbolu neden bıraktı? sorularına yanıt aranıyor. İşte merak edilenler...

EMRE ÇOLAK FUTBOLU BIRAKTI MI?

Bir dönem Galatasaray forması giyen ve son olarak CF Intercity'e transfer olan Emre Çolak, 31 yaşında kariyerine nokta koydu. Depremden sonra jübile kararı alan Çolak, "Futbolu bıraktım... Üzerimde emeği olan herkesin ellerinden öperim. Allah sizden razı olsun. Bugünden sonra ailemin mutluluğu için yaşayacağım. Ölüm var, sevdiklerinizle zaman geçirin." ifadelerini kullandı.

Emre Çolak futbolu bıraktı mı? Emre Çolak futbolu neden bıraktı?

Galatasaray ile 180 maça çıkan Emre Çolak, sırasıyla Deportivo, Al-Wehda, Göztepe, Hatayspor, Fatih Karagümrük, Medipol Başakşehir ve CF Intercity gibi takımların da formalarını giydi. A Milli Takım formasını da terleten Emre Çolak, söz konusu çıktığı 4 karşılaşmada 1 asist ile oynadı.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Emre Çolak Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title