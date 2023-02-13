Bir dönem Galatasaray forması giyen ve son olarak CF Intercity'e transfer olan Emre Çolak'ın futbol hayatı merak ediliyor. Sevilen oyuncu hakkında merak edilenler ise Emre Çolak futbolu bıraktı mı? Emre Çolak futbolu neden bıraktı? soruları ile aratıldı. Detaylar haberimizde.

İspanya 3. Lig ekiplerinden CF Intercity ile geçtiğimiz ay sözleşme imzalayan Emre Çolak ve futbol kariyeri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Arama motorlarında Emre Çolak futbolu bıraktı mı? Emre Çolak futbolu neden bıraktı? sorularına yanıt aranıyor. İşte merak edilenler...

EMRE ÇOLAK FUTBOLU BIRAKTI MI?

Bir dönem Galatasaray forması giyen ve son olarak CF Intercity'e transfer olan Emre Çolak, 31 yaşında kariyerine nokta koydu. Depremden sonra jübile kararı alan Çolak, "Futbolu bıraktım... Üzerimde emeği olan herkesin ellerinden öperim. Allah sizden razı olsun. Bugünden sonra ailemin mutluluğu için yaşayacağım. Ölüm var, sevdiklerinizle zaman geçirin." ifadelerini kullandı.

Galatasaray ile 180 maça çıkan Emre Çolak, sırasıyla Deportivo, Al-Wehda, Göztepe, Hatayspor, Fatih Karagümrük, Medipol Başakşehir ve CF Intercity gibi takımların da formalarını giydi. A Milli Takım formasını da terleten Emre Çolak, söz konusu çıktığı 4 karşılaşmada 1 asist ile oynadı.