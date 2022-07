Emre Can kimdir? Emre Can kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?

Radyospor'un haberine göre teknik direktör Edin Terzic'le sorun yaşayan 28 yaşındaki futbolcu için Galatasaray Bundesliga ekibiyle temaslara başlayacak. Peki, Emre Can kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı? Emre Can kimdir?

EMRE CAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 12 Ocak 1994

(28yaşında)

Frankfurt, Almanya

Boy: 1,86 m

Emre Can, futbola doğduğu kentin takımlarından Blau-Gelb Frankfurt'ta başlayıp daha sonra şehrin en büyük takımı olan Eintracht Frankfurt'un altyapısına geçti. 2009 yılında ise Almanya'nın en büyük kulüplerinden Bayern München'e transfer oldu. 2009-2010 arasında değişmeli olarak Bayern Münih'in U-17 ve U-19 takımlarında forma giydi. U-17 takımında iki sezonda 25 maçta 2 gol, daha 16 yaşındayken oynamaya başladığı U-19 takımında ise 18 maçta 2 gol kaydetti.

2011'de 17 yaşındayken FC Bayern München II takımına yükseldi. Burada profesyonel futbolla tanışmış oldu. İlk sezonunda takımın en genç ikinci futbolcusuydu. Almanya dördüncü ligi olan Regionalliga'da ilk maçına 27 Ağustos 2011'de SV Waldhof Mannheim karşısında çıktı.

LİVERPOOL

Emre Can, 2014 yazı transfer döneminde Liverpool'a transfer oldu. Liverpool, Can'ın sözleşmesinde yer alan 12 milyon €'luk serbest kalma maddesini kullanmıştı. 25 Ağustos 2014'te Manchester City ile oynanan ikinci hafta maçının son 15 dakikasında oyuna alınarak ilk kez Liverpool forması giydi. Almanya U-21 takımında bir sakatlık geçiren futbolcu, Liverpool'daki ilk haftalarında bir süre sahalardan uzak kaldı. 8 Kasım 2014'te Chelsea ile oynanan lig maçında Liverpool için ilk golünü attı. Can, özellikle sezonun ikinci yarısında takımın değişmezlerinden oldu.

2015-16 sezonunda Liverpool'un başına Jürgen Klopp'un gelmesiyle Can, stoperden defansif ortaya sahaya çekildi ve ligde 30 maç şans bularak, Klopp'un en önem verdiği oyunculardan biri olduğunu gösterdi. Hem Lig Kupası hem de UEFA Avrupa Ligi finallerine çıktılar ancak ikisini de kaybettiler. Can, Avrupa Ligi finalinde 90, EFL Cup finalinde ise 120 dakika sahada kaldı. Ayrıca bu sezon Can ilk Avrupa golünü Rubin'a 22 Ekim 2015'te grup aşamasında kaydetti. Can, sezon sonunda Liverpool FC'nin en iyi genç oyuncusu seçilirken, UEFA Avrupa Ligi'nin en iyi 18'ine dahil edildi.

2016-17 sezonunda 32 maçta beş gol kaydederek en golcü sezonunu geçirdi. 1 Mayıs 2017'de FC Watford'ı 1-0 yendikleri maçta attığı gol, önce ayın golü, daha sonra da BBC tarafından sezonun golü seçildi.