Emre Çalışkan kimdir? Emre Çalışkan kaç yaşında, nereli? Emre Çalışkan hayatı ve biyografisi!

Son zamanlarda gündemde yer almakta olan isimlerden bir tanesi Emre Çalışkan oluyor ve vatandaşlar tarafından Emre Çalışkan kimdir? Sorusu araştırılıyor. Peki, Emre Çalışkan kimdir? Emre Çalışkan kaç yaşında, ne iş yapıyor? Emre Çalışkan hayatı ve biyografisi!

Emre Çalışkan kimdir? Sorusu, son günlerde gündemde yer alan sorular arasında bulunuyor ve internet üzerinde sık sık araştırılıyor. Bu haberimiz içerisinde hakkında birçok detay merak edilen Emre Çalışkan kimdir? Ve Emre Çalışkan kaç yaşında, ne iş yapıyor? Sorularını yanıtladık. Peki, Emre Çalışkan kimdir? Emre Çalışkan kaç yaşında, ne iş yapıyor? Emre Çalışkan hayatı ve biyografisi!

EMRE ÇALIŞKAN KİMDİR?

19 Mayıs 1985'te doğdu. Aslen Nevşehirli olan Çalışkan; Şehit Üsteğmen Mustafa Şimşek İlköğretim Okulu, İzmir Bornova Anadolu Lisesi, Kırşehir Fen Lisesi, Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği ve ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünü bitirmiştir. 13 Nisan 2008'de yapılan 2. Olağan Genel Merkez Gençlik Kolları Kongresi'nde MKYK Üyesi olarak seçilmiştir. Evlidir ve bir oğlu vardır.