Son dönemde Ersin Destanoğlu'nun yerine ilk 11'de maça çıkan Emre Bilgin, futbolseverler tarafından merak edilen isimler arasında yer almakta. Genç yaşına rağmen başarılı performansıyla dikkat çeken Emre ile ilgili Beşiktaşlı futbolseverler en çok Emre Bilgin kimdir? Emre Bilgin kaç yaşında, nerelidir? Emre Bilgin hangi ayak, mevkii nedir? sorularını araştırmakta. İşte Emre Bilgin ile ilgili detaylar

EMRE BİLGİN KİMDİR?

Emre Bilgin 26 Şubat 2004 İstanbul'da doğmuş Türk futbolcudur. Emre Bilgin, 2013 yılında futbola Bayrampaşa Demirspor'da başlamış, 17 Ekim 2014 tarihinde Beşiktaş alt yapısına transfer olmuştur.

EMRE BİLGİN KAÇ YAŞINDA?

Emre Bilgin, 26 Şubat 2004 doğumlu olup, 2022 itibarıyla 18 yaşındadır.

EMRE BİLGİN HANGİ AYAKLI?

1,88 boyundaki Emre, -- ayağını kullanmaktadır.

EMRE BİLGİN HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Emre Bilgin, Beşiktaş'ta kaleci pozisyonunda görev yapmaktadır.