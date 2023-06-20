Emre Bey kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Emre Bey kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Emre Bey kimdir? Emre Bey kaç yaşında, nereli? Emre Bey hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar...

Emre Bey, Aşk Zamanı dizisiyle oyunculuk kariyerine adım atmıştır. Vermem Seni Ellere dizisiyle adından söz ettiren Emre Bey kimdir, kaç yaşında ve İnstagram hesabı nedir araştırılıyor. Peki, Emre Bey kimdir? Emre Bey kaç yaşında, nereli? Emre Bey hangi dizilerde oynadı? Emre Bey biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

EMRE BEY KİMDİR?

Emre Bey, 28 Şubat 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Liseye gittiği dönemde Aşk Zamanı dizisiyle oyunculuk hayatına başlamıştır. Oyunculuk eğitimi aldıktan sonra Adı Efsane dizisinde Kıvanç karakteriyle adından söz ettirmiştir. 2018 yılında Elimi Bırakma dizisinde yer aldıktan sonra son olarak Sol Yanım ve Son Nefesime Kadar dizilerinde rol almıştır.

EMRE BEY HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?

Aşk Zamanı

Şehrin Melekleri

Adı Efsane

Elimi Bırakma

Sol Yanım

Yetiş Zeynep

Menajerimi Ara

Son Nefesime Kadar