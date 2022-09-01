Emre Belözoğlu UEFA'dan men mi edildi? Gölge antrenörlük nedir? Emre Belözoğlu neden ceza aldı?

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından Başakşehir ve takımın teknik direktörü Emre Belözoğlu'na çeşitli cezalar verildi. Turuncu-lacivertlilerin UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçı olan İstanbul'daki Maccabi Netanya karşılaşması ile ilgili 'Gölge antrenörlük' kararını açıkladı. Peki, Emre Belözoğlu UEFA'dan men mi edildi? Gölge antrenörlük nedir? Gölge antrenörlük nasıl olur?

(Shadow coaching) durumu ile ilgili alındığı belirtilen karar uyarınca, Belözoğlu'nun UEFA müsabakalarında herhangi bir 'teknik direktörlük' (head coach) faaliyeti gerçekleştirmekten men edildiği duyuruldu. Emre Belözoğlu UEFA'dan men mi edildi? Gölge antrenörlük nedir? Gölge antrenörlük nasıl olur?

UEFA'DAN MEN Mİ EDİLDİ?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçı olan İstanbul'daki Maccabi Netanya karşılaşması ile ilgili 'Gölge antrenörlük' (Shadow coaching) durumu ile ilgili alındığı belirtilen karar uyarınca, Belözoğlu'nun UEFA müsabakalarında herhangi bir 'teknik direktörlük' (head coach) faaliyeti gerçekleştirmekten men edildiği duyuruldu.

GÖLGE ANTRENÖRLÜK NEDİR?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun "Teknik adamların statüsü ve çalışma esasları talimatı"nda da gölge antrenörün cezası bulunuyor. Buna göre, "Zorunlu teknik kadrolarına uygun teknik adam lisansı olmaksızın ve/veya lisansının çalışma alanları dışında kulüpte görev alan, bir futbol takımını fiilen müsabakaya hazırlayan, müsabaka esnasında yöneten veya yönlendiren gölge antrenörler ile sözleşmede belirtilen görevini fiilen yerine getirmeyerek gölge antrenörlere çalışma olanağı sağlayan kişilere 1 yıl hak mahrumiyeti ile Süper Lig için 100 bin TL para cezası verilir" hükmü bulunuyor.