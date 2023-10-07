Daha iyisi olamazdı! Emre Belözoğlu, Ankaragücü'ne mükemmel başladı
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Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçına çıkan MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmada Ankaragücü'nün golleri 49. dakikada Garry Rodrigues, 52. dakikada Rijad Bajic ve 89. dakikada Federico Macheda'dan geldi.
Süper Lig ekibi Mke Ankaragücü, Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı ilk maçta Kayserispor'u 3-0 mağlup etmeyi başardı.
Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Garry Rodrigues, 52. dakikada Rijad Bajic ve 89. dakikada Federico Macheda kaydetti.
Teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nu getiren başkent ekibi, başarılı çalıştırıcı ile çıktığı ilk sınavda tam puan aldı.
İstanbul ekibi RAMS Başakşehir'de sezona başlayan ve 3 maçta galibiyet alamayan Emre Belözoğlu, MKE Ankaragücü'nde ilk maçında galip geldi.