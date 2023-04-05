Emre Belözoğlu neden kırmızı kart gördü? Galatasaray Başakşehir maçında Emre Belözoğlu neden kırmızı kart gördü?
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray, sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor. Medipol Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu maçın ilk yarısında kırmızı kart gördü. Peki, Emre Belözoğlu neden kırmızı kart gördü? Galatasaray Başakşehir maçında Emre Belözoğlu neden kırmızı kart gördü?
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray, sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor.Medipol Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu maçın ilk yarısında kırmızı kart gördü. Peki, Emre Belözoğlu neden kırmızı kart gördü? Galatasaray Başakşehir maçında Emre Belözoğlu neden kırmızı kart gördü?
EMRE BELEZÖĞLU NEDNE KIRMIZI KART GÖRDÜ?
,Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü.
Maç 2-2- beraberlikle devam ediyor.