Emre Belözoğlu istifa etti mi? Emre Belözoğlu Başakşehir'den ayrıldı mı?

Medipol Başakşehir, kendi sahasında Belçika ekibi Gent ile karşılaştı. Başakşehir, kendi sahasındaki maçtan 4-1 mağlup ayrıldı ve elendi. Peki, Emre Belözoğlu istifa etti mi? Emre Belözoğlu Başakşehir'den istifa etti mi?

Her şutları gol oldu! Tarihi skor sonrası Emre Belözoğlu'nun görüntüsü her şeyi anlattı

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ikinci maçında Gent'i konuk etti. Başakşehir, kendi sahasındaki maçtan 4-1 mağlup ayrıldı ve elendi. Maç sonrası Emre Belözoğlu istifa etti mi? Emre Belözoğlu Başakşehir'den istifa etti mi merk edildi.

EMRE BELÖZOĞLU İSTİFA ETTİ Mİ?

Karşılaşmanın ikinci yarısında Başakşehir oyuna ortak oldu ancak beklenen goller gelmedi. Adnan Januzaj, skoru 4-1'e indiren golü kaydetti. Maç 4-1'lik skorla kapandı ve ve temsilcimiz Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'ne Son 16 Turu'nda havlu attı. Zorlu mücadeleyi Fransız hakem Bastien Benoit yönetti. Yardımcılıklarını ise Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yaptı.

Emre Belözoğlu maç sonrası yaptığı açıklamada "Tekrar toparlayacağımı düşünüyorum" dedi.