Emre Belözoğlu, Başakşehir ile yol ayrımında. Deneyimli hocanın yeni adresi için bomba bir iddia gündeme geldi. Peki, Emre Belözoğlu Hull City'e mi gidecek 2023? Emre Belözoğlu Hull City'nin teknik direktörü mü olacak, anlaşma yapıldı mı? İşte detaylar...

İngiltere'de yer yerinden oynayacak! Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu'nu takımın başına getiriyor. Emre Belözoğlu Hull City'e mi gidecek 2023? Emre Belözoğlu Hull City'nin teknik direktörü mü olacak, anlaşma yapıldı mı?

EMRE BELÖZOĞLU HULL CİTY'E Mİ GİDİYOR?

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nu takımın başına getirmek için kolları sıvadı. Ilıcalı'nın, Belözoğlu'nu teknik direktörlük koltuğuna getirerek yeni sezonda Premier Lig'e çıkma yolunda iddialı bir takım yaratmayı hedefliyor.

Ajansspor'da yer alan habere göre, Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu ile çalışmak istiyor. 42 yaşındaki hocanın Başakşehir ile 1 yıllık daha sözleşmesi olmasına rağmen İngiltere'de çalışmaya hazırlandığı iddia edildi.

Kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini her fırsatta belirten Belözoğlu daha önce verdiği bir röportajda, "Hedefim Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük teknik direktörlerden biri olmak ve bayrağımızı Avrupa'da taşımak." ifadelerini kullandı.

EMRE BELÖZOĞLU BAŞAKŞEHİR'DE KAÇ GALİBİYET ALDI?

Emre Belözoğlu, Başakşehir'in başında 79 maça çıktı. Deneyimli hoca, bu karşılaşmalarda 42 galibiyet, 17 mağlubiyet ve 20 beraberlik alırken, maç başına 1.85 puan ortalaması tutturdu.