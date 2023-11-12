Emre Belözoğlu, Türk futbolunun önde gelen isimlerinden biridir ve kariyerine futbolcu olarak başladıktan sonra teknik direktörlük kariyerine adım atmıştır. Peki, Emre Belözoğlu hangi takımı çalıştırıyor? Emre Belözoğlu hangi takımın teknik direktörü?

Emre Belözoğlu hangi takımı çalıştırıyor? Emre Belözoğlu hangi takımın teknik direktörü?

Emre Belözoğlu, Türk futbolunun önemli isimlerinden biri olarak, futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük alanında da adından söz ettirmektedir. 28 Ekim 2020'de Fenerbahçe ile başladığı sportif direktörlük görevi, onu Türk futbolunun içinde etkili bir konuma getirdi. Peki, Emre Belözoğlu hangi takımı çalıştırıyor? Emre Belözoğlu hangi takımın teknik direktörü?

EMRE BELÖZOĞLU HANGİ TAKIMI ÇALIŞTIRIYOR?

Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük kariyeri, futbolculuk kariyerinden sonra Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevi ile başlamıştır. 28 Ekim 2020 tarihinde Fenerbahçe ile 1 yıllık sportif direktörlük anlaşması imzalayarak Fenerbahçe Futbol A Takımının sportif direktörü olmuştur. Görev süresi içinde Fenerbahçe'nin sportif başarısı için çaba göstermiş ve takımın performansını artırmaya çalışmıştır.

25 Mart 2021 tarihinde, teknik direktör Erol Bulut ile yapılan karşılıklı anlaşma sonucunda, Belözoğlu, Fenerbahçe'nin geçici teknik direktörlük görevine getirilmiştir. Ancak, 1 Haziran 2021'de Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdıklarını belirtmiştir.

Daha sonra, 3 Ekim 2021 tarihinde, Aykut Kocaman'ın ayrılmasının ardından İstanbul Başakşehir'de teknik direktörlük görevine getirilmiş ve 2 yıllık bir sözleşme imzalamıştır. Ancak, 3 Eylül 2023 tarihinde karşılıklı anlaşarak Başakşehir ile yolları ayrılmıştır. Şimdi ise MKE Ankaragücü teknik direktörlüğünü yapmaktadır.