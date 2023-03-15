Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, kendisine "Ey Fethullah'ın çocuğu" diyen Fatih Altaylı'ya dava açtı. Mahir Işıkay, "Tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı, Fatih Altaylı'nın haksız ithamlarının hesabını çok yakın zamanda yargı önünde vermesi için gerekli işlemlere başladığımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz" açıklamasını yaptı. Emre Belözoğlu Fatih Altaylı tartışması ne? Emre Belözoğlu ne dedi?

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir'in Beşiktaş'a 2-0 mağlup olduğu karşılaşmada Siyah-Beyazlı taraftarların ailesine hakaret ettiğini belirterek "Annem var, babamdan başka kimsenin elini tutmamış. Eşim benden önce başka kimse ile görüşmedi. Şeref istiyorlarsa bu bizde fazlasıyla var" açıklamasını yapan Teknik Direktör Emre Belözoğlu'na, ünlü gazeteci Fatih Altaylı zehir zemberek sözlerle yüklendi. Peki, Emre Belözoğlu Fatih Altaylı tartışması ne? Emre Belözoğlu ne dedi?

EMRE BELÖZOĞLU FATİH ALTAYLI TARTIŞMASI NE?

Altaylı, Bloomberg HT'deki yayında Belözoğlu'nun kadınlara yönelik cinsiyetçi söylemlerde bulunduğunu ifade edip, "Benim anamın eline el değmemiştir, karımın eline el değmemiştir. Bu mudur şeref? Haysiyet bu mudur? Ne alakası var? Hırsızsındır, alçaksındır, haysiyetsiz işler yaparsın, kaçakçısındır, yetim hakkı yiyorsundur... Oralarda ararsın şerefi. Birinin elini tutup tutmamasında değil. Çünkü kimse bilmez hangi karanlık köşede kimin kimin neyini tuttuğunu. Bunun üzerinden böyle bir şey diyemezsin. Bunun üzerinden kadına hakaret edemezsin. Kadının cinselliği ile kadının birinin elini tutmasını ilkel bir dünya görüşü olarak dayatamazsın" dedi.

ALTAYLI'DAN OLAY FETÖ SÖZLERİ

Altaylı devamında, "Hepimizin çoluğu çocuğu var. Benim kızım veya senin kızın bir çocukla el ele gezse mutlu olursun. Şerefini haysiyetini mi kaybeder ey Emre, ey Fetullah'ın çocuğu! Ayıp! Bunun üzerinden şeref haysiyet yorumu yapmak, onun bunun karısıyla kızıyla kendi karını kızını karşılaştırmak ayıptır. Ama boşuna Fetullah Terör Örgütü demiyorlar ki. Boşuna bunlar onun eteğinin altından çıkmıyor ki" diye konuştu.

"ÇOK KİŞİNİN HOŞUNA GİTMİŞTİR"

Ünlü gazeteci sözlerini, "Ama çok kişinin de hoşuna gitmiştir bu laf. Alıcısı var. O da alıcısını biliyor zaten. Alıcısına söylüyor onu" ifadeleriyle noktaladı.

EMRE BELÖZOĞLU: BU BAĞLANTIYI NASIL KURDUNUZ?

Başakşehir'in hocası Emre Belözoğlu, Gent maçından önce yaptığı açıklamada, "Hala çok sakin değilim. Konuşulması gerekenin 2 kızımın ve eşimin 20 metre ötesinde aileme yönelik yapılan hakaretler üzerinden değerlendirilmesi gerekyior. Benim kendi ailem hakkında söylediğim konuların bir anda tüm kadınların geçmiş ilişkilerine geliyor olmasını anlamlandıramıyorum. Beşiktaş'ın çok güzel bir mottosu var; "Şerefinle oyna, hakkınla kazan" diyen. Benim atfettiğim şeref, o şerefti. 2 tane kızım orada ve eşim orada, onlara yapılan hakaretler, kadına şiddet olmuyor mu?Gerçekçi olmak lazım, konuştuğumuz zaman karnımızdan değil, kalbimizden konuşmamız lazım. Hissetmediğim bir duygunun hiç kimseye hesabını vermem. Bir tek Allah'a veririm" sözlerini kullanmıştı.

BELÖZOĞLU'NUN AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

Emre Belözoğlu'nun avukatı Mahir Işıkay konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"14 Mart 2023 tarihinde katıldığı bir televizyon programında gazeteci Fatih Altaylı'nın asılsız, gerçek dışı, yanlı, kişilik haklarını ihlal edici, karalayıcı, eleştiri, ifade ve basın özgürlüğü sınırlarını aşan beyanları ile Sayın Emre Belözoğlu'nun manevi kişiliğini yıpratmaya, kişilik haklarını ihlale yönelik yalan, hakaret ve iftiralarla dolu beyanları karşısında açıklama yapma gereği duyulmuştur.

Hakkında hiçbir soruşturma bulunmayan, açılmış tüm soruşturmalardan tamamı kesinleşmiş yargı kararı ile aklanarak çıkan müvekkilim Sayın Emre Belözoğlu adına; Fatih Altaylı'nın bu olumsuz algı yaratma çabası içindeki açıklamaları nedeniyle tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı, bu kapsamda tüm bu haksız ithamlarının hesabını çok yakın zamanda yargı önünde vermesi için gerekli işlemlere başladığımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Mahir Işıkay, "Tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı, haksız ithamlarının hesabını çok yakın zamanda yargı önünde vermesi için gerekli işlemlere başladığımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz" açıklamasını yaptı.