Emre Belözoğlu Antalyaspor ile yoluna devam edecek mi, yoksa sürpriz bir ayrılık mı yaşanacak? Son gelişmeler, "Emre Belözoğlu Antalyaspor'dan ayrıldı mı?" sorusuna ışık tutuyor. Emre Belözoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Antalyaspor'dan ayrıldığını duyurdu. Peki, Emre Belözoğlu Antalyaspor'dan ayrıldı mı?

EMRE BELÖZOĞLU ANTALYASPOR'DAN AYRILDI MI?

Antalyaspor'da teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollar ayrıldı.

EMRE BELÖZOĞLU NE PAYLAŞTI?

Sevgili Antalya şehri ve kıymetli Antalyaspor taraftarı;

Geldiğim günden itibaren bize gösterilen sevginin, ilgi alakanın benim için çok özel bir yeri olacak.

Şairin, "Eğer zafer ve felaket ile karşılaşabilir ve bu iki sahtekara aynı şekilde davranabilirseniz…" mısraları bana hep ilham oldu.

Sporculuk ve teknik adamlık dönemlerimde hep bakmam gereken yerin burası olduğunu gördüm.

Spekülasyonlar, olmayan gerçeklerin var gibi konuşulması geçmişten bugüne hayatımızın doğal bir parçası haline geldi ne yazık ki…

Görev sürem boyunca imkanlarımızı sonuna kadar zorlayarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. İmkanlarımız çerçevesinde takım olarak en iyi mücadeleyle karşılığını aldığımız bir sezonu tamamladık ve hemen yeni sezon planlamasına başladık. Ancak, gelinen noktada gelecek sezon için görünen ve gerçek olan durumların görevime devam edemeyecek hale gelmesi sebebiyle ayrılma kararı aldığımı üzülerek paylaşmak istiyorum.

Ayrılma kararımla ilgili daha fazla detay paylaşmayı, kulübün iç işleyişine, mahremiyetine ve mesleğime duyduğum saygı gereği uygun bulmuyorum.

Her türlü zorluğa rağmen bize destek olan fedakarca çalışan tesis personelimize, tüm teknik ekibime, kaptanımız Veysel başta olmak üzere tüm oyuncu kardeşlerime, bize inanan Başkanımız Sinan Boztepe'ye ve değerli yöneticilerimize, kıymetli valimiz Hulusi Şahin'e, bizden teveccühünü esirgemeyen büyük Antalyaspor camiası ve kalbimin en özel yerinde olan büyük taraftarına teşekkür ediyorum.

Artık önemli olan Antalya şehrinin bir ve beraber olarak tüm yapısı, dinamikleri ile harekete geçmesidir. Çalıştığım dönem içinde bunun için çok mücadele ettim. Nispeten başarılı oldum diye düşünüyorum.

Sizleri her zaman çok güzel duygularla hatırlayacağım.

Hepiniz Allah'a emanet olun..

Hoşçakalın.

EMRE BELÖZOĞLU KİMDİR?

Orta saha oyuncusu ve genellikle oyun kurucu rolünde olan Belözoğlu, Galatasaray'ın genç takımında yetişti ve 1996 yılında 16 yaşındayken A Milli Takım formasıyla ilk maçına çıktı. Beş yıl, dört Süper Lig şampiyonluğu, bir UEFA Kupası ve Galatasaray adına 100'den fazla maçın ardından 5 milyon £ karşılığında Inter Milan'a transfer oldu ve daha sonra Newcastle United, Fenerbahçe (iki Süper Lig şampiyonluğu kazandı), Atlético Madrid ve İstanbul Başakşehir'de oynadı.

Belözoğlu , 2000'den 2019'a kadar Türkiye Milli Takımı'nın bir parçasıydı , 100'den fazla kez forma giydi ve takımının 2002 Dünya Kupası ve 2008 Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale çıkmasına yardımcı oldu. Pelé tarafından duyurulan FIFA'nın yüzüncü yıl kutlamalarının bir parçası olarak 125 yaşayan en iyi futbolcunun yer aldığı FIFA 100 listesinde yer aldı.